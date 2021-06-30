6. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

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Samsun'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 40 yaşındaki Latif Doğan, dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Doğan 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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