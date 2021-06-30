5. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

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Samsun'da misafir olduğu teyzesinin evinin 5. katındaki balkondan düşen üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi 918. Sokak'ta bulunan Ufuk Kent Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrenci 22 yaşındaki Berkay Kalafat, 3 gün önce memleketi Ordu'dan teyzesinin yanına geldi. Teyzesi evde uyuduğu bir sırada Berkay Kalafat 5. katın balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kalafat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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