Samsunspor´dan coşkulu 56´ncı yıl kutlaması

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Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kuruluşunun 56´ncı yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar, binlerce meşale yaktı. Samsunspor, kuruluşunun 56´ncı yılını çeşitli organizasyonlarla kutladı. İlk olarak Atatürk Anıtı´na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar saat 20.55´te doruğa ulaştı. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri´nden havai fişekler atıldı. Kutlamalarda yakılan binlerce meşale sahilleri aydınlatırken, taraftarlar kutlamalara tezahüratlarla eşlik etti. DHA-Spor Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-06-30 23:19:40



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