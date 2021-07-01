Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek

Hakan AKGÜN- Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği 'CHP gemisi´ni Tütün İskelesi´nden uğurladı. Kılıçdaroğlu, "'CHP gemisi', Hopa´dan başlayarak, Hatay Samandağ´a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunlar dinlenecek, raporlanacak" dedi.
Ziyaretlerde bulunmak için Samsun´a gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Tütün İskelesi´ne geçti, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla denize çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ardından denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği 'CHP gemisi´ni uğurladı. Gazetecilere de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "'CHP gemisi', Hopa´dan başlayarak, Hatay Samandağ´a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunları dinlenecek çünkü her bölgenin kendine göre sorunları var. Bu sorunları ayrı ayrı raporlayacak, Genel Merkez´e verecek. Türkiye, coğrafya olarak olağanüstü bir konumda, 3 tarafı denizlerle çevrili ayrıca kendi kara sınırları içinde Marmara Denizi var. Marmara´daki sorunları herkes görüyor, müsilajın yarattığı tahribatları görüyoruz. Balıkçılarımızın da sorunları var, bu sorunları gündeme getirmek ve raporlamak istiyoruz. Programımızın Samsun´dan başlamasının önemli bir sebebi var. Samsun, Kurtuluş Savaşı için çok önemli bir kent, o nedenle Samsun´da olduğum için çok mutluyum. Sorunları saptama noktasında çabanın ilk adımının Samsun´da atılması bizim için çok değerli" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL
2021-07-01 09:47:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.