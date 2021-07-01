Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek



Hakan AKGÜN- Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği 'CHP gemisi´ni Tütün İskelesi´nden uğurladı. Kılıçdaroğlu, "'CHP gemisi', Hopa´dan başlayarak, Hatay Samandağ´a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunlar dinlenecek, raporlanacak" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak için Samsun´a gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Tütün İskelesi´ne geçti, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla denize çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ardından denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği 'CHP gemisi´ni uğurladı. Gazetecilere de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "'CHP gemisi', Hopa´dan başlayarak, Hatay Samandağ´a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunları dinlenecek çünkü her bölgenin kendine göre sorunları var. Bu sorunları ayrı ayrı raporlayacak, Genel Merkez´e verecek. Türkiye, coğrafya olarak olağanüstü bir konumda, 3 tarafı denizlerle çevrili ayrıca kendi kara sınırları içinde Marmara Denizi var. Marmara´daki sorunları herkes görüyor, müsilajın yarattığı tahribatları görüyoruz. Balıkçılarımızın da sorunları var, bu sorunları gündeme getirmek ve raporlamak istiyoruz. Programımızın Samsun´dan başlamasının önemli bir sebebi var. Samsun, Kurtuluş Savaşı için çok önemli bir kent, o nedenle Samsun´da olduğum için çok mutluyum. Sorunları saptama noktasında çabanın ilk adımının Samsun´da atılması bizim için çok değerli" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL

2021-07-01 09:47:18



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