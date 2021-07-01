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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EBA içeriği üretmek için Samsun’da 100 kişilik bir ekip çalışıyor

İHA

EBA içeriği üretmek için Samsun’da 100 kişilik bir ekip çalışıyor

Eğitim Bilişim Ağı’na(EBA) içerik üretmek için Samsun’da 100 kişilik bir ekip çalışıyor.
Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir uzaktan eğitim seferberliği başlatılmıştı. Bu kapsamda Samsun’da gönüllü öğretmenlerden 100 kişilik bir ekip oluşturularak başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 230 adet ders çekimi tamamlandı. Bu videolardan, 223’ünün kontrolleri yapılarak EBA’ya yüklendi.
Genel olarak meslek dersleri üzerinde çalışmalar yapılan Samsun’da şu anda aktif olarak elektrikelektronik, el sanatları, inşaat, makine teknolojisi, matbaa ve motorlu araçlar gibi çeşitli alanlarda dokuz farklı dersin çekimi devam ediyor.
Derslerin hazırlığı, kaydı ve montajı oldukça fazla zaman alıyor. Öğrencilerin salgın sürecinde en büyük desteği olan EBA sistemi, internet üzerinden hem öğrencilerin kayıtlı ders videolarını izlemelerine hem de sanal ortamda canlı ders yapabilmelerine imkân veriyor. Bir dijital eğitim sistemi olarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken EBA, en çok ziyaret edilen dijital eğitim sistemlerinin başında yer alıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de bir açıklama yaparak, “Bu süreçte görev alan tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları eğitimleri alabilmeleri için büyük bir özveri ile çalışıyor. Öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
EBA ders çekimleri Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekkeköy Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılmaya devam ediyor.

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