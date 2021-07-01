Genel Müdür Erkan: “Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı” Necmettin Erkan, Samsun’da esnafla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Müdür Erkan: “Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı” Necmettin Erkan, Samsun’da esnafla buluştu

İHA

Genel Müdür Erkan: “Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı” Necmettin Erkan, Samsun’da esnafla buluştu

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, pandemi sürecinde Samsun esnafına 170 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandığını açıkladı.
Genel Müdür Necmettin Erkan, esnaf ve sanatkarlarla istişare toplantısı için Samsun’a geldi. Erkan, Samsun ESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler ve 26. Bölge Birliği Başkanı Fevzi Apaydın’ı ziyaret ederek esnafın sorunları ve talepleriyle ilgili bilgi aldı. Necmettin Erkan, Samsun’da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifleri 26. Bölge Birliği Başkanı Fevzi Apaydın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu tarafından karşılandı.
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Esnaf istişare toplantısında esnaf odalarının ve ESKK Kooperatiflerinin temsilcilerine hitap etti. Erkan konuşmasına, “Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımının atıldığı, kurtuluş ve umut meşalesinin yakıldığı Samsun’da, istiklalimizin bu simge şehrinde alın teriyle kazanan değerli esnaf ve sanatkarlarımızla buluşmaktan memnuniyet duyuyorum” sözleriyle başladı.
Bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim olan esnafın, bu zor günlerin istismar edilmesine izin vermediğini, sabrını ve dirayetini koruduğunu söyleyen Erkan konuşmasına devletin esnafın omuzlarındaki yükü azaltmak için imkanlarını seferber ettiğini, durumdan kaynak aktardığını söyleyerek devam etti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile esnaf ve sanatkârlara yaklaşık 5 milyar TL tutarında gelir kaybı ve kira desteği sağlandığını belirten Erkan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan hibe desteği ile toplam 1 milyon 285 bin kişiye 3 bin TL ve 5 bin TL tutarlarında 4 milyar 300 milyon liralık hibe ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Necmettin Erkan Samsun’a verilen destekler ile ilgili şu bilgileri verdi: “Buna göre Samsun’da 36 bin 70 esnafa gelir kaybı desteği olarak 82 milyon 190 bin Lira, 2 bin 450 esnafa kira desteği olarak 4 milyon 706 bin 529 lira, hibe desteği kapsamında toplam 23 bin 616 esnafımıza 80 milyon 53 bin Lira olmak üzere 170 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandı” dedi.
Kooperatifçilik Destek Programı ile ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Erkan, bu kapsamda, 2021 yılında 57 ilden 127 kadın kooperatifinin 141 projesine toplam bedeli yaklaşık 16,6 milyon olan projelerinin 12,5 milyon lirasının bakanlık hibe desteği olarak karşılanmasına karar verildiğini dile getirdi.
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, “Bakanımız Dr. Mehmet Muş’un siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza selamlarını getirdim. Bakanlık olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğumuzu bildirmemi istedi” ifadelerini kullandı.
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda esnaf ve sanatkar odaları ile kredi kefalet kooperatiflerinin başkanlarının da katıldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Karadenizbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret eden Genel Müdür Erkan, Samsun programı kapsamında normalleşme sürecinin başlaması ile faaliyetlerine hız veren kooperatif temsilcilerini, Samsun esnafını (fırın, tuhafiye, bakkal ve taksi durakları) ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Demir: “Türkiye tarımda profesyonelleşmeli” “Türkiye’nin çağı yakalaması ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi ancak ‘tarım ve tarıma dayalı sanayi’ ile mümkündür” “Dünyadaki gelişmeler, birkaç yıl içinde bildiklerimizi tamamen unutmamızı, teknolojiye uyum sağlayan ve hazırlanan bir vizyona sahip olmamızı gerektirmektedir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir: “Türkiye tarımda ...
EBA içeriği üretmek için Samsun’da 100 kişilik bir ekip çalışıyor
YEREL HABERLER EBA içeriği üretmek için Samsun’da 100 kişilik bir ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Samsun’da Samsun’dan yola çıkan tekne Türkiye’deki tüm deniz kıyılarını gezip, balıkçıların sorunlarını raporlayacak
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Samsun’da Samsun’dan ...
123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER 123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü
Samsun'da tefecilik operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da tefecilik operasyonunda 7 kişi adliyeye ...
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar ...
Samsunspor´dan coşkulu 56´ncı yıl kutlaması
YEREL HABERLER Samsunspor´dan coşkulu 56´ncı yıl kutlaması
Samsunspor’dan meşaleli 56. yıl kutlaması Şehir meşalelerle kırmızıya büründü
YEREL HABERLER Samsunspor’dan meşaleli 56. yıl kutlaması Şehir ...
5. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 5. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını ...
6. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 6. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversiteli öldü
YEREL HABERLER Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversiteli öldü
Mehmet Altıparmak: "Çok arzu ettiğimiz Süper Lig’e bu sene çıkacağız"
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: "Çok arzu ettiğimiz Süper Lig’e bu ...
Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu ...
Asansörde dehşet anları: 10 yaşındaki kızın kolu asansöre sıkıştı
YEREL HABERLER Asansörde dehşet anları: 10 yaşındaki kızın kolu ...
Subaşı’nın yüzde 55 tamam
YEREL HABERLER Subaşı’nın yüzde 55 tamam
Bıçakla yaralamaya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralamaya 1 gözaltı
Atakum 13 yaşında
YEREL HABERLER Atakum 13 yaşında
OMÜ’de kenevirin ticarileşmesine yönelik durum analizi
YEREL HABERLER OMÜ’de kenevirin ticarileşmesine yönelik durum ...
Arslan, Samsun TSO’da
YEREL HABERLER Arslan, Samsun TSO’da
Karadeniz’de 18 ilde 6 milyon doza yakın aşı uygulandı 18 ilde 1 milyon 882 bin 961 kişinin aşılanma süreci tamamlandı
YEREL HABERLER Karadeniz’de 18 ilde 6 milyon doza yakın aşı ...
Parmakta oluşan glomus tümörüne dikkat
YEREL HABERLER Parmakta oluşan glomus tümörüne dikkat
OMÜ, manda ürünlerinde Samsun’u marka yapmak için kolları sıvadı
YEREL HABERLER OMÜ, manda ürünlerinde Samsun’u marka yapmak için ...
SAMÜ öğrenci projelerinde çıtayı yükseltti
YEREL HABERLER SAMÜ öğrenci projelerinde çıtayı yükseltti
Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 2-3 kat büyütmek istiyoruz" Havza OSB'de yatırım incelemesi
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 2-3 kat büyütmek ...