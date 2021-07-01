Genel Müdür Erkan: “Samsun esnafına 170 milyon lira pandemi desteği sağlandı” Necmettin Erkan, Samsun’da esnafla buluştu

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, pandemi sürecinde Samsun esnafına 170 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandığını açıkladı.

Genel Müdür Necmettin Erkan, esnaf ve sanatkarlarla istişare toplantısı için Samsun’a geldi. Erkan, Samsun ESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler ve 26. Bölge Birliği Başkanı Fevzi Apaydın’ı ziyaret ederek esnafın sorunları ve talepleriyle ilgili bilgi aldı. Necmettin Erkan, Samsun’da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifleri 26. Bölge Birliği Başkanı Fevzi Apaydın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu tarafından karşılandı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Esnaf istişare toplantısında esnaf odalarının ve ESKK Kooperatiflerinin temsilcilerine hitap etti. Erkan konuşmasına, “Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımının atıldığı, kurtuluş ve umut meşalesinin yakıldığı Samsun’da, istiklalimizin bu simge şehrinde alın teriyle kazanan değerli esnaf ve sanatkarlarımızla buluşmaktan memnuniyet duyuyorum” sözleriyle başladı.

Bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim olan esnafın, bu zor günlerin istismar edilmesine izin vermediğini, sabrını ve dirayetini koruduğunu söyleyen Erkan konuşmasına devletin esnafın omuzlarındaki yükü azaltmak için imkanlarını seferber ettiğini, durumdan kaynak aktardığını söyleyerek devam etti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile esnaf ve sanatkârlara yaklaşık 5 milyar TL tutarında gelir kaybı ve kira desteği sağlandığını belirten Erkan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan hibe desteği ile toplam 1 milyon 285 bin kişiye 3 bin TL ve 5 bin TL tutarlarında 4 milyar 300 milyon liralık hibe ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Necmettin Erkan Samsun’a verilen destekler ile ilgili şu bilgileri verdi: “Buna göre Samsun’da 36 bin 70 esnafa gelir kaybı desteği olarak 82 milyon 190 bin Lira, 2 bin 450 esnafa kira desteği olarak 4 milyon 706 bin 529 lira, hibe desteği kapsamında toplam 23 bin 616 esnafımıza 80 milyon 53 bin Lira olmak üzere 170 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandı” dedi.

Kooperatifçilik Destek Programı ile ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Erkan, bu kapsamda, 2021 yılında 57 ilden 127 kadın kooperatifinin 141 projesine toplam bedeli yaklaşık 16,6 milyon olan projelerinin 12,5 milyon lirasının bakanlık hibe desteği olarak karşılanmasına karar verildiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, “Bakanımız Dr. Mehmet Muş’un siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza selamlarını getirdim. Bakanlık olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğumuzu bildirmemi istedi” ifadelerini kullandı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda esnaf ve sanatkar odaları ile kredi kefalet kooperatiflerinin başkanlarının da katıldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Karadenizbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret eden Genel Müdür Erkan, Samsun programı kapsamında normalleşme sürecinin başlaması ile faaliyetlerine hız veren kooperatif temsilcilerini, Samsun esnafını (fırın, tuhafiye, bakkal ve taksi durakları) ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

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