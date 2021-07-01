Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlere beş yıldızlı otel gibi kamp Samsun 19 Mayıs Gençlik kampında mutluluk, heyecan, spor, neşe hepsi bir arada

Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan, 19 Mayıs Dereköy Gençlik Kampında gençler günlerini dolu dolu geçiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kampta Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci ağırlanıyor.

Şehir merkezine 33 km uzaklıkta olan 19 Mayıs Dereköy Gençlik Kampı yeşil doğası ve mavi deniziyle Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerin "#BirKardeşlikİklimi" adı altındaki buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Pandemi kuralları çerçevesinde 2. dönem 1213 yaş kız grubunu ağırlayan kampta; Bursa, Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kars, Ardahan ve Iğdır'dan toplam 105 genç serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek için bir araya geldi. Kampta kalan gençler liderler eşliğinde, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, deniz ve havuz aktiviteleri, spor aktiviteleri, şehir gezileri, voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi gibi branşlarda hünerlerini sergileyerek eğleniyor.

Kampa ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kahvaltı organizasyonunda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Ardından Kasapoğlu, gençler ve liderler ile uçurtma şenliğinde bir araya gelerek uçurtma uçurdu.

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