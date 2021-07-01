Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsunspor'un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor’un yeni transferleri Erald Çinari, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar, Furkan Fehmi Güneş, Ali Ülgen, Esin Hakaj ve Hasan Kılıç, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolüne tâbi tutuldu. Kontrolde ekoefor testinden geçen sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.