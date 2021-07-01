Bisiklet hırsızı kamerada

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Samsun’un Bafra ilçesinde spor salonu önündeki bisikletin çalındığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Özkan Öztürk 2 bin liraya yeni aldığı bisikletle spor salonuna geldi. Öztürk içeride spor yaparken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, salonun önündeki bisikleti alarak kaçtı. Özkan Öztürk, polisi arayarak şikayetçi oldu. Bisikletin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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