15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü

Mehmet Emin ÇOŞKUNDEREOğuzhan UYSAL/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan´ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi´nde meydana geldi. Şinasi Tekcan ile arkadaşı E.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan´ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE, Oğuzhan UYSAL
2021-07-02 09:14:04
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