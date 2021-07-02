Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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Samsunspor A Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı.

Samsunspor A Takımı oyuncularından Ahmethan Köse, Onur Eriş, Recep Burak Yılmaz, Nurullah Aslan ve Gökhan Karadeniz, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde eko efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

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