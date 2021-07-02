Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (2)

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'HAVA KARANLIKTI, GÖRMEDİM'

Samsun'da, 2.37 promil alkollüyken kullandığı otomobille çarptığı motosikletteki Murat Uzan (42) ve Berkay Kurt'un (19) ölümüne, radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'un da yaralanmasına neden olan Burak Ç., poliste verdiği ifadede, "Hava karanlıktı, görmedim" dedi. Burak Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-07-02 13:27:46



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