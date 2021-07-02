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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da gasp iddiasına 1 tutuklama

İHA

Samsun'da gasp iddiasına 1 tutuklama

Samsun'da kendilerine polis süsü verip ellerinde telsizle gittikleri iş yerlerinde gasp yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı tehdit ve nitelikli yağma" suçları ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için Çarşamba sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ellerinde telsizle gittikleri iş yerlerinde sivil polis süsü vererek gasp yaptıkları iddia edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gr esrar maddesi, 2 tane sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet el telsizi, 1 adet tüfek, 5 adet tüfek kartuşu, 30 adet tabanca mermisi ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.D. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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