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2 kişinin öldüğü, 1 polisin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

İHA

2 kişinin öldüğü, 1 polisin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

Samsun'da radarda görev yapan yaya trafik polisiyle birlikte motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çakır idaresindeki W 42709 F idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altunsoy ile Murat Uzan yönetimindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uzan (42) olay yerinde, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Burkay Kurt (19) ise kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan trafik polisi Emrah Altunsoy ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 10 gün önce Avusturya'dan tatile gelen otomobil sürücüsü Barış Çakır, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Barış Çakır mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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