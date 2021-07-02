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274 tıp öğrencisinin mezuniyet heyecanı OMÜ Tıp Fakültesi 43. dönem mezunlarını verdi

İHA

274 tıp öğrencisinin mezuniyet heyecanı OMÜ Tıp Fakültesi 43. dönem mezunlarını verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nden 43. dönemde 274 öğrenci mezun oldu.
OMÜ Tıp Fakültesi 43. dönem mezuniyet töreni Yaşam Merkezi alanında yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törenin ilk konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi 43. Dönem Birincisi Salim Sencar, "Bundan tam 6 yıl önce beyaz önlüklerimiz giyerken yaşadığımız heyecanı ve bu önlükleri giyerken sarf ettiğimiz çaba ve fedakarlıkları daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Şimdi ise hekimliğe adım attığımız bu heyecanlı günde dönemim adına bu konuşmayı yapmaktan çok mutlu ve gururluyum. Şimdi ise 6 yıl süren zorlu bir o kadarda keyifli Tıp Fakültesi yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler hekim olma bilincini, çalışmanın, üretmenin, insanların hayatına dokunabilmenin önemini ve mesleğimizin sorumluluğunu çok kıymetli hocalarımızdan öğrendik. Tıp derslerinin yanında nasıl bir hekim olmamız gerektiğini, hastalarla nasıl iletişim kuracağımızı onları nasıl daha iyi anlayacağımızı yine çok kıymetli hocalarımızdan öğrendik" dedi.
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Birincisi Dr. Ramadhani Abdallah Mituro yaptığı konuşmada, "Burada bulunan arkadaşlarım hepsi fakültenin en parlak öğrencileri ve aklı başında insanlar. Herkes kendi geleceğini inşa etmek için dirsek çürütüyor. Küreselleşme son hızla devam ediyor. Günümüzde bilgiye ulaşmak eğer dil biliyorsanız çok kolay. Türkiye üç kıta arasında bir köprü görevi görüyor. O yüzden yabancı dil programlarının açılması ve eğitimin sürekli olarak devam ettirilerek geliştirilmesi tüm dünyanın hızlı değişiminde ötürü gereklidir" diye konuştu.

"Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır"
Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çoklu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarını 43 yıl önce verdiğini hatırlatarak, "Mezunlarımızın aileleri; bizlere duyduğunuz güven ve çocuklarınıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. 6 yıl boyunca bir Tıp Fakültesi öğrencisinin ebeveynleri olarak büyük bir özveri ile çocuklarınıza destek oldunuz. Onlar bugün mezun oluyorlar. Yemin edecekler ve genç bir doktor olarak meslek yaşantılarına başlayacaklar. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Hocalar sizleri merhametli, hastasını iyi dinleyen, iyi iletişim kuran, diğer sağlık personellerine saygılı, etik değerleri ve takım çalışmasını özümsemiş, aydın hekimler olarak yetişmenizi hedefledir. Tıp Fakültesine girdiğiniz ilk günden bugüne büyük değişim ve gelişim göstererek bugün mezun oluyorsunuz. Günümüzde teknoloji hiç olmadığı kadar sağlık bilimin emrindedir. Bilim ve tıpta baş döndürücü şeylere şahit oluyoruz. Sağlık bilimleri alanı araştırmacı ve klinik olarak çalışmak için heyecan verici bir yerdir" şeklinde konuştu.
OMÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. Recep Sancak ise "Bugün yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandeminin gölgesi altında değerli hocalarımız, değerli öğrencilerimiz cansiperane çalıştılar. Kimsenin yanlarına yaklaşmadığı koronalı hastalarımıza sağlık hizmetini en içten duygularla götürdüler. Eğer ülkemizde pandemide başarılı olmuşsak bunda en büyük pay siz hocalarımız ve öğrencilerimizdir. Değerli mezunlarımız, bugün sizler karmaşık duygular içinde olabilirsiniz. Doktorluk mesleği ağrılığı altında önümüzde uzun dönem içerisinde bir takım kaygılarınız olabilir. 'Doktorluk mesleğini iyi bir şekilde yapabilecek miyim' diye düşünceleriniz olabilir. Hiç merak etmeyin. Sizler ülkemizin en prestijli tıp fakültelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde değerli hocalarımızın eğitimi altında yetiştiniz. Önemli olan hayat boyu öğrenmeye açık, insani değerleri yüksek, bilimsel ve evrensel değerleri özümsemiş, kararlı, idealist, anlayışlı bir hekim olmanızdır. Bu duygulara sahip olduğunuz zaman başaramayacağınız hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından birinciler mezuniyet kütüğüne plakalarını çaktılar. Ardından öğrenciler teker teker kürsüye davet edilerek diplomaları verildi. Dereceyle mezun olan öğrencilere diploma ve hediyeleri Rektör Yardımcı Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Türker Yardan tarafından takdim edildi.
Mezuniyet töreninin sonunda öğrencileri keplerini havaya mezuniyet sevinci yaşadı.

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