Silahla silahla yaralama olayına 2 tutuklama

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Samsun'da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.A.(28) sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.U.(23) ve S.Ö.'yu (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.U. ve S.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.U. ve S.Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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