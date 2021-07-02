Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan S.U. ve G.S.'nin İstanbul'dan satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Şüpheli iki şahıs İstanbul dönüşünde Canik ilçesinde yakalandı. S.U.'nun üzerinden 56,73 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), G.S.’nin üzerinden ise 62,83 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 0,22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.U. ve G.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.U. ve G.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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