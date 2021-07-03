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SAMÜ, ‘Samsun Teknopark’a ortak oldu Samsun Teknopark’ın hedef ve çalışmaları konuşuldu

İHA

SAMÜ, ‘Samsun Teknopark’a ortak oldu Samsun Teknopark’ın hedef ve çalışmaları konuşuldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ortaklarından biri olduğu Samsun Teknopark’ın Danışma Kurulu Toplantısı, danışma kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda imzalanan hisse devir protokolü ile Samsun Üniversitesi(SAMÜ) de Samsun Teknopark’ın ortaklarından biri oldu.
Samsun Teknoparkta yapılan toplantıya; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr.Cengiz Batuk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ve Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç katıldı.
Toplantının başında Samsun Teknoparkın yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirici bir sunum yapan OMÜ Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Samsun Teknopark, 33 ortağı bulunan bir anonim şirket. Türkiye’de bu modelle kurulan başka bir teknopark yok. Türkiye genelinde en fazla 4 ya da 5 ortaklı, üniversitelerin isimleriyle kurulan teknoparklar mevcut. Ancak biz, Samsun Teknoparkı kurarken, bu şehrin eseri olmasını ve mümkün mertebe bu yapının içerisinde yer alabilecek tüm ortakları bünyemize katmayı amaçladık. Bu nedenle 33 ortağımız var” dedi.

“Nitelikli firmaları kaçırmamak için ek binayı bir an önce tamamlamalıyız”
80 dönümlük araziye kurulan Samsun Teknoparkın, firma kapasitesini tamamlayarak yüzde 100 doluluk oranına ulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Teknoparklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dikkate aldığı en önemli kriterlerden biri doluluk oranı. Bunun yanında biz de Samsun Teknoparka, kuruluş amacına uygun ek binalar inşa ederek kapasitesini arttırmayı ve böylece nitelikli firmaları Teknoparkın bünyesine kazandırmayı hedefliyoruz. Bu danışma kurulu toplantısının gündem maddesini de bu konu oluşturuyor. Şu an Samsun Teknopar’ka katılmayı bekleyen 10’un üzerinde firma var. Bunlardan biri de Türkiye ve dünya çapında faaliyet gösteren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret A.Ş.’ydi ve biz onlara bir yer tahsis ederek bünyemize kattık. Bu tarz nitelikli firmaları kaçırmamak için uygun maddi kaynaklarla yapabileceğimiz bir ek binayı, bir an önce tamamlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Samsun Üniversitesi’nin Samsun Teknopark bünyesine katılmasıyla, Ballıca Yerleşkesindeki uçak hangarlarının, Teknopark için ek alan olabileceğine işaret eden Rektör Yardımcısı Yazıcı, bu alanın Türkiye’de uçak ve uzay mühendisliği, yüksek hacimli makine gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük firmalar için oldukça elverişli olduğuna dikkat çekti.

“Samsun’da tarım ve gıda alanında dünya çapında bir etki oluşturabileceğimize inanıyorum”
Bir diğer hedeflerinin, sahada ileri teknolojiyi kullanarak Yeşilırmak ya da Kızılırmak Deltası’nı kapsayan binlerce dönüm verimli tarım arazisinin potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek olduğunun altını çizen Rektör Yardımcısı Yazıcı, “Samsun, dünyada eşi benzeri olmayan çok değerli bir coğrafyada bulunuyor. Bu potansiyeli değerlendirmemiz lazım. Yeşilırmak ya da Kızılırmak Vadisini kapsayan büyük bir mega projeyle yola çıkarak, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde teşvik bölgeleri oluşturarak, tarım ve gıda alanında dünya çapında bir etki yaratabileceğimize inanıyorum” sözlerine yer verdi.

“Ortak akılla, kısa sürede Samsun ve Samsun Teknopark için önemli kazançlar sağlanabilir”
Ortak akılla, kısa sürede Samsun ve Samsun Teknopark için önemli kazançlar sağlanabileceğini ifade eden Rektör Yavuz Ünal, “Bunun için Samsun Teknopark’ın şehir merkezinde bir ayağı olması gerekli. Merkezi noktada kurulacak, beyin takımının yer alacağı bir kuluçka merkezine ihtiyaç var. Böylece ilgili kurumlarla ve sanayiyle daha kolay iletişim ve koordinasyon sağlanabilir. Bunun yanında Samsun Üniversitesinin Ballıca Yerleşkesi gerçekten önemli bir alanda yer alıyor. Uçak, uzay ve füze sektöründe faaliyet gösteren firmalar için oranın dokusu oldukça uygun. Çünkü uzay ve uçak mühendisliğinin burada yer almasının yanı sıra uçak hangarlarının da yer aldığı bir alt yapı mevcut. Dolayısıyla az bir masrafla, bu sektörlerle ilgili ARGE çalışmalarının yapılabileceği bir alana sahip” dedi.
Havza, Vezirköprü ve Bafra’yı kapsayan alanın tarım ve gıda vadisine dönüştürülebileceğine de dikkat çeken Rektör Ünal, “Teknopark statüsünde bir yapı oluşturularak, bu alanda gıda üretimi ya da ARGE çalışması yapmak isteyen nitelikli yatırımcıya destek sağlanabilir” diye konuştu.

“Ballıca Yerleşkesi havacılık konusunda Türkiye’nin en elverişli yeri”
Samsun Teknopar’ka katılmaktan ve bu sayede Ballıca Yerleşkesindeki mevcut alt yapının etkin bir şekilde kullanılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise “Yeni bir teknopark kurmaktansa mevcut Teknoparkı geliştirerek bu şehre katkı sağlamanın daha iyi olacağını düşündük. Ballıca Yerleşkesindeki alanın aktif hale getirilmesi için de bir an önce harekete geçmemiz lazım. Çünkü bu alan, havacılık konusunda Türkiye’nin en elverişli yeri. Hep birlikte buranın atıl olmasının önüne geçerek, daha nitelikli firmaları buraya çekerek Samsun’a büyük bir ivme kazandırabiliriz. Milli Mücadele gibi ülkenin belli sektörlerinin odak noktası Samsun olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Üniversitesi, Samsun Teknopark’ın ortakları arasına katıldı
Samsun Teknopark Danışma Kurulu Toplantısının sonunda, Samsun Büyükşehir Başkanı Mustafa Demir nezdinde, OMÜ ile Samsun Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Samsun Üniversitesi, Samsun Teknopar’ka ortak olarak Teknopark’ın bünyesine katıldı. Protokolü OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundular.

"Samsun Teknopark iki üniversitenin işbirliğiyle yoluna devam edecek"
İmzalanan protokolle, OMÜ’nün önderliğinde ve Kurupelit Yerleşkesinde kurulan Samsun Teknopark’ın, bundan böyle iki üniversitenin işbirliğiyle yoluna devam edeceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Teknopark’a diğer teknoparklardan farklı bir vizyon kazandıran bir gün yaşıyoruz. OMÜ ve Samsun Üniversitesi Rektörlerimizi kutluyorum. Bu iki üniversitenin işbirliği diğer üniversitelere örnek olacak niteliktedir. Protokol hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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