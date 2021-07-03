Samsun’da 1 milyon doz aşılamaya ramak kaldı

Samsun’da bu zamana kadar 951 bin 92 doz aşı yapılırken, 306 bin 750 kişinin ise 2 doz aşılama süreci tamamlandı.

Karadeniz’in nüfus bakımından en büyük şehri olan Samsun, bölgede 1 milyon doz aşıya en çok yaklaşan il oldu. Şu ana kadar Samsun’da 951 bin 92 doz aşı yapılırken bunlardan 626 bin 278’i birinci doz, 306 bin 750’si ise ikini dozdan oluştu.

Samsun dışında bölgede en fazla aşı uygulanan iller 594 bin 661 doz ile ordu, 582 bin 304 doz ile Trabzon, 452 bin 249 doz ile Zonguldak ve 424 bin 966 doz ile Tokat oldu. En az aşı uygulanan iller ise 42 bin 246 doz ile Bayburt, 72 bin 796 doz ile Gümüşhane, 134 bin 923 doz ile Artvin ve 159 bin 863 doz ile Bartın oldu.

Türkiye genelinde 3 Temmuz Cumartesi saat 15.35'e kadar toplam 52 milyon 181 bin 876 doz aşı uygulandı. Bu aşılardan 35 milyon 703 bin 965'i birinci doz, 15 milyon 542 bin 87'si ise ikinci doz olarak kayıtlarda yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.