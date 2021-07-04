Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çelik idaresindeki 52 ABB 562 plakalı otomobil, Murat Çalık yönetimindeki 28 K 8572 çekici plakalı, 28 K 8607 yarı römork plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki Ebrar Çelik yaralandı. Yaralı çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.