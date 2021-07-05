Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, “Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür. Bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir” dedi.

Saç ekiminin, saç dökülmesi probleminin çözümü olarak tanımlanabileceğini belirten Liv Hospital Samsun Plastik Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Umut Tuncel, saç ekimi operasyonunun ise hastane ortamında yapılan mikro cerrahi işlemi olduğunu söyledi. Saç ekimi operasyonunun normal ameliyattan daha az müdahale ile yapılan saç nakli işlemi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Umut Tuncel, “Tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopsi yaşayanlar için kalıcı bir çözüm olmakla birlikte; çeşitli saç hastalıkları nedeniyle saç kaybına uğrayanlar ile yara izleri olanlara da uygulanabilir. Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir. Kel kişiler, saçı dökülen kişiler bunu kabullenip hayatına bu şekilde devam etmek zorunda değil. Saç ekimi ile yeni saçlara kavuşulabilir” ifadelerini kullandı.



Her şey saç köklerinin toplanmasıyla başlıyor

Saç ekimi operasyon teknikleri hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Tuncel, “FUE’nin en belirgin özelliği, saç köklerinin toplanmasında estetik başarıdır. Bu yenilik FUT’un tamamen kaybolmasına neden olmuştur. FUT’ta kafanın arkasından kesilerek alınan deri parçasından saç kökleri dilimlenerek elde edilirken FUE tekniğindeyse saçlar silindirik iğnelerle tek tek toplanır, böylece tahribat azalır. Saç köklerinin büyüklüğüne göre 0,7 mm ile 0,9 mm ya da saç kökleri 345 saç telinden oluşan biri için 1,0 mm’lik iğnelerin kullanılması önemlidir. İğnelerin keskinliği ve tek seferlik kullanımı uygulamanın başarısını materyal anlamında etkileyen önemli bir özelliktir. Saç köklerinin açılarına uygun çıkarılmasını sağlar, köklerin zarar görmesini engeller. Öyle ki, aşırı kıvırcık saçları birinin ugreft diye tanımlanan kökü alırken kıvrımlı şekliyle zarar vermeden alan iğneler bile vardır. Bunlar hastanın durumuna göre operasyon öncesi doktor tarafından planlanır” diye konuştu.



FUE tekniğinin avantajları

Doç. Dr. Umut Tuncel FUE tekniğinin avantajlarını şöyle sıraladı:

“Daha yoğun ve doğal görünümlü saçlar ekilebilir. Hafif derecede saç dökülmesinden ileri derecede tam saç kayıplarına kadar kalıcı bir çözümdür. Hastaların en az acı duyacağı şekilde geliştirilmiş bir prosedür olması ve operasyon sonrası yara veya dikiş izi bırakmamasından dolayı rahat bir tekniktir.

FUE’den sonra hastalar, hızlı bir şekilde iyileşmektedir; normal yaşantılarına rahatlıkla dönebilir ve 1 gün sonra da yolculuk yapabilirler. Bir saç ekim operasyonu doğru planlandığı takdirde donör bölgeden alınan saç kökleri zarar görmez. Bu şekilde birkaç operasyon geçirilirse bile kişinin görünümünde olumsuz bir değişiklik olmaz. Ekilen saçlar yaklaşık yüzde 98 verimlilikte ekildikleri yerde büyürler. Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir.”



Saç ekimi kimlere uygulanabilir?

Saç ekiminin kimlere uygulanabileceğinden bahseden Tuncel, “Saç dökülmesi erkek tipi olan bütün hastalara uygulanabilir. Bu tip saç dökülmesi, erkeklik hormonunun saçı üreten hücreleri öldürmesi ile kendini gösterir, saç önce incelir ardından uzamamaya başlar, en sonunda da dökülür. Bunun çözümü de saç ektirmektir” şeklinde konuştu.

Yeni saçlar operasyondan 3 ay sonra çıkmaya başlıyor

Operasyon süresi ve yeni saçların çıkması hakkında konuşan Doç. Dr. Umut Tuncel şu bilgileri verdi: “Üç veya beş saattir. Eğer hasta çevresinin bunu bilmesini istemiyorsa, 10 günlük zamana gereksinim olabilir, bu tür bir endişe söz konusu değilse; iki günde günlük yaşamına dönebilir. Operasyon sonunda saç ekim alanında kırmızı renkte kabuklanmalar görülebilir bu günde bir kez başın yıkanmasıyla önlemek mümkündür. 7 ila 10 günde de kabuklar dökülüp ekim alanı iyileşir. Kabuklarla birlikte ekilen saçlar da dökülür, 15 gün veya 1 ay içinde de ekim öncesi görünüme döner. Daha sonraki dönemde 3 ay kadar bir değişiklik görülmez. Yeni saçlar 3 ay sonra yavaş yavaş çıkar, her ay yüzde 10’luk artış olur. Ekilen saçların yüzde 90’ı 9’uncu ayda tamamı da bir yılda çıkar.”

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