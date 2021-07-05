Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’

İHA

Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, “Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür. Bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir” dedi.
Saç ekiminin, saç dökülmesi probleminin çözümü olarak tanımlanabileceğini belirten Liv Hospital Samsun Plastik Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Umut Tuncel, saç ekimi operasyonunun ise hastane ortamında yapılan mikro cerrahi işlemi olduğunu söyledi. Saç ekimi operasyonunun normal ameliyattan daha az müdahale ile yapılan saç nakli işlemi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Umut Tuncel, “Tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopsi yaşayanlar için kalıcı bir çözüm olmakla birlikte; çeşitli saç hastalıkları nedeniyle saç kaybına uğrayanlar ile yara izleri olanlara da uygulanabilir. Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir. Kel kişiler, saçı dökülen kişiler bunu kabullenip hayatına bu şekilde devam etmek zorunda değil. Saç ekimi ile yeni saçlara kavuşulabilir” ifadelerini kullandı.

Her şey saç köklerinin toplanmasıyla başlıyor
Saç ekimi operasyon teknikleri hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Tuncel, “FUE’nin en belirgin özelliği, saç köklerinin toplanmasında estetik başarıdır. Bu yenilik FUT’un tamamen kaybolmasına neden olmuştur. FUT’ta kafanın arkasından kesilerek alınan deri parçasından saç kökleri dilimlenerek elde edilirken FUE tekniğindeyse saçlar silindirik iğnelerle tek tek toplanır, böylece tahribat azalır. Saç köklerinin büyüklüğüne göre 0,7 mm ile 0,9 mm ya da saç kökleri 345 saç telinden oluşan biri için 1,0 mm’lik iğnelerin kullanılması önemlidir. İğnelerin keskinliği ve tek seferlik kullanımı uygulamanın başarısını materyal anlamında etkileyen önemli bir özelliktir. Saç köklerinin açılarına uygun çıkarılmasını sağlar, köklerin zarar görmesini engeller. Öyle ki, aşırı kıvırcık saçları birinin ugreft diye tanımlanan kökü alırken kıvrımlı şekliyle zarar vermeden alan iğneler bile vardır. Bunlar hastanın durumuna göre operasyon öncesi doktor tarafından planlanır” diye konuştu.

FUE tekniğinin avantajları
Doç. Dr. Umut Tuncel FUE tekniğinin avantajlarını şöyle sıraladı:
“Daha yoğun ve doğal görünümlü saçlar ekilebilir. Hafif derecede saç dökülmesinden ileri derecede tam saç kayıplarına kadar kalıcı bir çözümdür. Hastaların en az acı duyacağı şekilde geliştirilmiş bir prosedür olması ve operasyon sonrası yara veya dikiş izi bırakmamasından dolayı rahat bir tekniktir.
FUE’den sonra hastalar, hızlı bir şekilde iyileşmektedir; normal yaşantılarına rahatlıkla dönebilir ve 1 gün sonra da yolculuk yapabilirler. Bir saç ekim operasyonu doğru planlandığı takdirde donör bölgeden alınan saç kökleri zarar görmez. Bu şekilde birkaç operasyon geçirilirse bile kişinin görünümünde olumsuz bir değişiklik olmaz. Ekilen saçlar yaklaşık yüzde 98 verimlilikte ekildikleri yerde büyürler. Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir.”

Saç ekimi kimlere uygulanabilir?
Saç ekiminin kimlere uygulanabileceğinden bahseden Tuncel, “Saç dökülmesi erkek tipi olan bütün hastalara uygulanabilir. Bu tip saç dökülmesi, erkeklik hormonunun saçı üreten hücreleri öldürmesi ile kendini gösterir, saç önce incelir ardından uzamamaya başlar, en sonunda da dökülür. Bunun çözümü de saç ektirmektir” şeklinde konuştu.
Yeni saçlar operasyondan 3 ay sonra çıkmaya başlıyor
Operasyon süresi ve yeni saçların çıkması hakkında konuşan Doç. Dr. Umut Tuncel şu bilgileri verdi: “Üç veya beş saattir. Eğer hasta çevresinin bunu bilmesini istemiyorsa, 10 günlük zamana gereksinim olabilir, bu tür bir endişe söz konusu değilse; iki günde günlük yaşamına dönebilir. Operasyon sonunda saç ekim alanında kırmızı renkte kabuklanmalar görülebilir bu günde bir kez başın yıkanmasıyla önlemek mümkündür. 7 ila 10 günde de kabuklar dökülüp ekim alanı iyileşir. Kabuklarla birlikte ekilen saçlar da dökülür, 15 gün veya 1 ay içinde de ekim öncesi görünüme döner. Daha sonraki dönemde 3 ay kadar bir değişiklik görülmez. Yeni saçlar 3 ay sonra yavaş yavaş çıkar, her ay yüzde 10’luk artış olur. Ekilen saçların yüzde 90’ı 9’uncu ayda tamamı da bir yılda çıkar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir zaman balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü Baraj sularının çekilmesi vatandaşa yaradı, kuruyan alanlar mısır, buğday, ayçiçeği tarlası oldu
YEREL HABERLER Bir zaman balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine ...
Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
Celil Sağır: "En büyük pişmanlığım Fenerbahçe’den ayrılmaktı"
YEREL HABERLER Celil Sağır: "En büyük pişmanlığım Fenerbahçe’den ...
Başkan Demir: “Tek bir amacımız var, hizmet etmek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Tek bir amacımız var, hizmet etmek”
Büyükşehir’den yaz etkinlikleri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yaz etkinlikleri
Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
Üst geçidi kullanmadı, otomobil çarptı
YEREL HABERLER Üst geçidi kullanmadı, otomobil çarptı
Kaleci Aykut Özer Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 12. transferini yaptı
YEREL HABERLER Kaleci Aykut Özer Samsunspor’da Samsunspor bu sezon ...
Osman Çelik Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 11. transferini yaptı
YEREL HABERLER Osman Çelik Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 11. ...
Samsun’da 1 milyon doz aşılamaya ramak kaldı
YEREL HABERLER Samsun’da 1 milyon doz aşılamaya ramak kaldı
Gençlerden Mısır'daki idam cezalarına tepki
YEREL HABERLER Gençlerden Mısır'daki idam cezalarına tepki
Yasaklar bitti, turlar başladı
YEREL HABERLER Yasaklar bitti, turlar başladı
OMÜ’lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı
YEREL HABERLER OMÜ’lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek ...
Davutoğlu: Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var
YEREL HABERLER Davutoğlu: Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var
Öğrenciler son eğitim gününde fidan bakımı yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler son eğitim gününde fidan bakımı yaptı
SAMÜ, ‘Samsun Teknopark’a ortak oldu Samsun Teknopark’ın hedef ve çalışmaları konuşuldu
YEREL HABERLER SAMÜ, ‘Samsun Teknopark’a ortak oldu Samsun ...
İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı En çok 80 ile 150 bin liralık araçlar talep görüyor
YEREL HABERLER İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı En ...
Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var"
YEREL HABERLER Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var"
Resimler çocukların iç dünyasını yansıtıyor
YEREL HABERLER Resimler çocukların iç dünyasını yansıtıyor
Delta varyantı uyarısı: Bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor
YEREL HABERLER Delta varyantı uyarısı: Bağışıklık sisteminden ...
Bu şelale hem göze hem kalbe hitap ediyor
YEREL HABERLER Bu şelale hem göze hem kalbe hitap ediyor
48 yıldır at arabası tamirciliği yapıyor
YEREL HABERLER 48 yıldır at arabası tamirciliği yapıyor
Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye’yi yeşillendiriyor
YEREL HABERLER Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek ...