Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz"

İHA

Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, tüm dünyada her yıl 2 milyon kişinin ishalden öldüğüne dikkat çekerek, 'yaz ishali' uyarısında bulundu.
Medicana International Samsun Hastanesi’nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, ishallerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bağırsak enfeksiyonu denildiğinde ilk önce akut ishallerin akıllara geldiğini belirten Dr. Nurullah Dikmen, "İlk önce bağırsak enfeksiyonu dediğimiz zaman ilk önce akut ishaller aklımıza geliyor. İshal normalden fazla dışkılama veya dışkının sulu olarak gelmesini daha fazla söylüyoruz. Tabii, bu birkaç kez çok fazla olmak üzere özellikle yazın bunlarla daha fazla karşılaşmaktayız. Bunun çok değişik sebepleri var. Bu değişik mikro organizmalara bağlı veya sağlıklı bir suyun olmamasıyla sağlıklı şartları olmamasıyla ilgili şeyler. Bunun dışında turist ishali diyoruz. Değişik ortamlara girdiğimizde farklı flora ile karşılaştığımız zaman yine ishaller karşımıza çıkmaktadır. İshal sebepleri bakteriyel olduğu gibi viral de olabiliyor" dedi.

"İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz"
İshallerin ciddi sağlık sorunu olduğuna değinen Dr. Dikmen, dünyada ishal kaynaklı ölümlerin 5. sırada olduğunu belirterek, "Tüm dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden dolayı ölmektedir. Çocuklarda daha sık oluyor. İshallerde ölüm 2. sırada yer alıyor. Tabii, çocuklarda daha çok viral enfeksiyonlar; rotavirüs, adenovirüs gibi daha sık görmekteyiz. Erişkinlerde bakteriyel, parazitsel olabilmektedir. İshallerde öncelikle sağlıklı su, sağlıklı şartlar ön plandadır. Değişik sebeplere göre değişik tedavileri de vardır. 15 günden fazla süren ishallere kronik ishal diyoruz. Onların tedavi yöntemleri daha farklıdır. İshaller genellikle çok gürültülü başlar, kısa sürede de geçerler. İshal olduğumuzda temiz sulu şeyler yemeliyiz. Özellikle ilaçlardan da önce belki bildiğimiz ev yoğurdunu yemeliyiz. İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepçe kulak ve burun estetiği ameliyatları
YEREL HABERLER Kepçe kulak ve burun estetiği ameliyatları
Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’
YEREL HABERLER Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’
Bir zaman balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü Baraj sularının çekilmesi vatandaşa yaradı, kuruyan alanlar mısır, buğday, ayçiçeği tarlası oldu
YEREL HABERLER Bir zaman balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine ...
Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
Celil Sağır: "En büyük pişmanlığım Fenerbahçe’den ayrılmaktı"
YEREL HABERLER Celil Sağır: "En büyük pişmanlığım Fenerbahçe’den ...
Başkan Demir: “Tek bir amacımız var, hizmet etmek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Tek bir amacımız var, hizmet etmek”
Büyükşehir’den yaz etkinlikleri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yaz etkinlikleri
Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
Üst geçidi kullanmadı, otomobil çarptı
YEREL HABERLER Üst geçidi kullanmadı, otomobil çarptı
Kaleci Aykut Özer Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 12. transferini yaptı
YEREL HABERLER Kaleci Aykut Özer Samsunspor’da Samsunspor bu sezon ...
Osman Çelik Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 11. transferini yaptı
YEREL HABERLER Osman Çelik Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 11. ...
Samsun’da 1 milyon doz aşılamaya ramak kaldı
YEREL HABERLER Samsun’da 1 milyon doz aşılamaya ramak kaldı
Gençlerden Mısır'daki idam cezalarına tepki
YEREL HABERLER Gençlerden Mısır'daki idam cezalarına tepki
Yasaklar bitti, turlar başladı
YEREL HABERLER Yasaklar bitti, turlar başladı
OMÜ’lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı
YEREL HABERLER OMÜ’lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek ...
Davutoğlu: Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var
YEREL HABERLER Davutoğlu: Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var
Öğrenciler son eğitim gününde fidan bakımı yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler son eğitim gününde fidan bakımı yaptı
SAMÜ, ‘Samsun Teknopark’a ortak oldu Samsun Teknopark’ın hedef ve çalışmaları konuşuldu
YEREL HABERLER SAMÜ, ‘Samsun Teknopark’a ortak oldu Samsun ...
İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı En çok 80 ile 150 bin liralık araçlar talep görüyor
YEREL HABERLER İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı En ...
Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var"
YEREL HABERLER Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var"
Resimler çocukların iç dünyasını yansıtıyor
YEREL HABERLER Resimler çocukların iç dünyasını yansıtıyor
Delta varyantı uyarısı: Bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor
YEREL HABERLER Delta varyantı uyarısı: Bağışıklık sisteminden ...
Bu şelale hem göze hem kalbe hitap ediyor
YEREL HABERLER Bu şelale hem göze hem kalbe hitap ediyor