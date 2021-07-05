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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Atalarımın Dansı” başladı

İHA

“Atalarımın Dansı” başladı

Balkan Türkleri Derneği’nin Gençlik Projesi “Atalarımın Dansı” başladı.
Balkan Türkleri Derneği yeni döneme genç dinamik bir gençlik projesi ile adım attı. Balkan kültürüne ait unutulmaya yüz tutmuş kültürel öğeleri yeni nesle aktarmak amacıyla hazırladıkları projede gençler, down sendromlu akranları ile birlikte Genç Balkan Halk Dansları Ekibi’ni oluşturacak. Proje kapsamında aynı zamanda Online Balkan Halk Dansları Eğitimi kayıtları da hazırlanacak ve derneğin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.
Dernek binasında projenin açılış toplantısı yapılarak Dernek Başkanı Uğur Burak Özata, iş birliği yaptıkları Down Çed Derneği Başkanı Ulviye Demirci ve Proje Koordinatörü Adem Tuğral ile birlikte yönetimde görevli üyeler ve özel eğitim öğretmenleri projeyle ilgili konular hakkında bilgi verdiler.
Başkan Özata, uzun yıllardır Selanik Yöresi Halk Oyunları Kurslarını sürdürdüklerini, bu çalışmaların sonucunda önemli bir mübadil nüfusa sahip olan bölgede, Balkan kültürünü ve yöre oyunlarını en iyi şekilde temsil edecek genç bir ekibin bu proje kapsamında profesyonel anlamda yetiştirileceğini açıkladı. Aynı zamanda down sendromuyla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla ekip içinde down sendromlu gençlerimize de yer vereceklerini, onlar için özel eğitim imkânı sağlayacaklarını bildiren Özata, dernek bünyesinde gençlerin daha fazla zaman geçirmelerine fırsat tanıyacak şekilde bir Balkan Gençlik Kulübü kurduklarını ve bundan sonraki süreçte farklı aktivitelerinin de olacağını dile getirdi.
Down Çed Derneği Başkanı Ulviye Demirci, down sendromlu çocuk ve ailelerin sorunları, ihtiyaçları hakkında bilgi vererek bu tarz projelerin çocukların sosyal gelişimlerine çok önemli katkıları olduğundan bahsetti.
Proje Koordinatörü Adem Tuğral ise bu projenin bölgemiz için bir ihtiyaç olduğunu ve oyunların artık geleneksel formdan sahne düzenlemesi formuna geçirilerek daha profesyonel bir çalışma hedeflediklerini belirtti.
Proje toplantısına katılan gençler, down sendromlu akranları ile proje adını taşıyan tişörtler giyerek birlikte, renkli görüntüler verdi.

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