6 yaşında hikaye kitabı yazdı

Samsun’da yaşayan 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mehmet Kerem Koca, evindeki Japon balığından esinlenerek, 12 sayfalık hikaye kitabı yazdı.

Samsun’un Atakum ilçesinde 1. sınıf öğrencisi olan 2014 doğumlu Mehmet Kerem Koca, pandemi sürecinde evinde beslediği balığın hayalinden yola çıkarak bir hikaye kitabı yazmaya karar verdi. Okumayazmayı yeni öğrenen ve kitap okumayı çok seven minik öğrenci, bu andan itibaren hayal gücünü geliştirerek 6 yaşında 12 sayfalık bir kitap yazdı. Yazdığı ‘Balık Şapşiğin Hayatı’ adlı hikaye kitabını öğretmeni Menekşe Kalkan ve okul müdürü Hikmet Özkan’a hediye eden Mehmet Kerem Koca, öğretmenlerinden de tam not aldı.

Kitap yazdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Kerem Koca, “Okumayı öğrendikten hemen sonra kitap yazmaya karar veren Mehmet Kerem Koca, “Hayal kurmayı çok seviyorum. Okumayı ve yazmayı çok seviyorum. Şapşik isminde bir Japon balığım vardı. Bu balık benim hayal gücümün gelişmesinde etkili oldu. Ben de bu hayal ettiklerimi bir hikayeleştirmek istedim. ‘Balık Şapşiğin Hayatı’ isminde 12 sayfalık bir kitap yazdım. Çok mutluyum” dedi.



“Her gün 34 hikaye kitabı okuyor”

Mehmet Kerem Koca’nın her gün 34 hikaye kitabı okuduğuna dikkat çeken baba Burak Koca, “Oğlum 6 ay önce okuma yazmayı öğrendi. Haftada 2 gün okula gidiyordu ayrıca etüde gidiyordu. Okuma yazmayı öğrendikten sonra eline bir A5 kağıdı alarak, paragraf paragraf yazı yazmaya başladığını fark ettim. Ne yazdığını sorduğumda, ‘Baba kitap yazıyorum’ dedi. Ben de yazdıklarına baktım ve hikaye kitabı olacağını düşündüm. Sonuçta ortaya 12 sayfalık bir hikaye kitabı çıktı. Okumayı öğrendiği 6 ay içerisinde şimdiye kadar her gün 34 hikaye kitabı okuyor. Hikaye kitabı yazmasında bunun da etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Atakum Milli Eğitim Vakfı Okulu Müdürü Hikmet Özkan, erken yaşta kitap yazan öğrencileri ile alakalı, “Okumayazmayı yeni öğrenmiş bir öğrencimizin cesaret ederek hem de bu yaşta hayal ederek kitap yazması büyük bir mutluluk. Türkiye’de daha önce bu yaşta kitap yazan duymamıştım. Bu bir ilk diye tahmin ediyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. İleride çıkaracağı romanın ilk okuyucusu da ben olmak isterim” şeklinde konuştu.

Minik öğrencinin öğretmeni Menekşe Kalkan ise şunları söyledi:

“Mehmet Kerem, sınıfımızın en küçük öğrencisi. Bu sıkıntılı pandemi sürecinde öğrencilerimiz okula bile gelemezken okumayı yazmayı öğrenip kitap yazması gurur verici. Öğretmeni olarak bu mutluluğu başta bana yaşattığı için de ayrıca iftihar ediyorum.”

