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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ‘elektrikli scooter’ dönemi

İHA

Samsun’da ‘elektrikli scooter’ dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen elektrikli scooterları Samsunlular çok sevdi. Çevre dostu elektrikli scotterlara özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.
Bisiklet kullanımını teşvik etmenin yanında bütün sürdürülebilir ulaşım araçlarını da teşvik etmek için çalışmalar yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, eğlenceli ulaşım aracı elektrikli scooterları Samsunluların hizmetine sundu. Çevreci, ekonomik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan elektrikli scooterlar Samsunlular tarafından da çok sevildi. Özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanılsa da her yaştan insan rahatlıkla deniyor. Scooterlar telefona indirilen uygulama aracılığıyla kiralanıyor. Uygulamaya kayıt olunduktan sonra 15 yaşından büyük olan vatandaşlar ödeme bilgilerini girerek scooterları kullanmaya başlıyor.
Çevreci ulaşım araçlarının yaygınlaşması adına Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi adımlar attıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bunlardan biri de elektrikli scooterlardı. Yazılımları Türk mühendisler tarafından geliştirilen takip modüllü yerli ve milli yapım elektrikli scooterları Samsunluların hizmetine sunduk. Karadeniz Bölgesi'nde bisiklet kullanımının en çok yaygın olduğu şehir olan Samsun'da sağlıklı yaşam eğlenceyle buluştu. 3 aylık süreçte gözlem ve analizler yaparak istasyonları ve park alanlarını oluşturacağız" dedi.

“İlk etapta golf ve körfez arasında hizmet veriliyor”
Elektrikle çalışan ve düşük karbon salımıyla çevreyi koruyan scooterlar ilk etapta Golf Kulübü ile Körfez arasındaki bisiklet yolunda hizmet veriyor. İşletmeyi yapacak firma tarafından şu anda 251 adet scooterın hizmete sunulduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, "Elektrikli scooterlar vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Özellikle gençler çok sevdi. Çevreci bir ulaşım aracı. Bir hobi gibi görülmesine rağmen alternatif bir ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. Devam eden etaplarda elektrikli scooterları toplu taşıma araçları ile entegre ederek kombine bir toplu taşıma için altlık oluşturacağız. Çalışmalarımız 4 etap olacak. Şu anda 251 adet hizmette. 4 etabın sonunda bu rakam 500'e çıkacak. İlk etapta Golf Kulübü ile Körfez arasında hizmete sunuldu. Sonrasında Kuş Cenneti olacak. Üniversitemiz olacak. 4 etapta hem bisikletin hem elektrikli scooterın toplu taşıma entegrasyonunu sağlayacağız" diye konuştu.
Elektrikli scooter ile ulaşımın oldukça keyifli olduğunu söyleyen kullanıcılardan Adem Çakır, Samsun'da bu hizmetin veriliyor olmasından memnuniyetlerini dile getirerek, "Çevreci bir uygulama. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla birlikte kiraladık. Görüntü kirliliği de çevre kirliliği de yapmıyor. Herkes rahatça kullanabiliyor. Şarjı da iyi gidiyor. Hizmeti şehrimize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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