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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nden ‘kamu zararı’ önlemi

İHA

Atakum Belediyesi’nden ‘kamu zararı’ önlemi

Atakum Belediye Meclisi’nde belediyenin borçlarına karşılık icra yoluyla satışa çıkarılacak taşınmazların ihale yoluyla değerinde satılmasına yönelik madde görüşüldü. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu madde, Atakum’un zarar etmemesine yönelik bir maddedir” dedi.
Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

“Bütçe önceki yılların yarısı kadar”
Komisyona havale edilen maddeler arasında, belediyenin borçlarına karşılık icra yoluyla satışa çıkarılacak arsaların, kamu zararına neden olmaması için icradan satışından önce ihale yoluyla satışının gerçekleşmesine yönelik maddeler yer aldı. Madde hakkında belediye meclis üyelerine bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Belediyenin köy tüzel kişiliklerinden kalan taşınmazlarıyla ilgili aynı gün icra marifetiyle bir satış talebi var. İcra marifetiyle satış talebi biliyorsunuz sıkıntı oluşturuyor. Biz bu arsaların değerinde satışına karar verilmesini istiyoruz. O yüzden meclise getirdik. Hiç olmazsa taşınmazlarımız değerinde veya değerine yakın bedelle, ihale yöntemiyle satılır. Zaten hacizli, taşınmaz değerinde satıldıktan sonra icra dairesi alacaklılara taksim ediyor, burada alacaklıların herhangi bir hak kaybı söz konusu değil. Atakum Belediyesi, gitmiyor. Siz de bu belediyenin meclis üyesisiniz, artık öğrenin. Atakum Belediyesi’nin bütçesi önceki yılların yarısı kadar. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki arsaların metrekaresi 300 lira. Bu belediye 300 lira üzerinden emlak vergisi alıyor. Keza oradaki diğer yapıların da değeri çok düşük. Şimdi değer artışı gerçekleştireceğiz. Yüzde 400500 değer artırsak herkes ayağa kalkacak ‘Böyle bir şey mi olur?’ diye. Belediyenin kaynakları önceki yönetimlerin tamamı tarafından ihmal edilmiş. Niye? Çünkü istedikleri zaman kredi alabilmişler, inşaat gelirleri oldukça çok böyle bir şeye ihtiyaç duymamışlar” diye konuştu.

"Atakum için çözüm bulalım”
Satışa çıkarılması istenen taşınmazların köy tüzel kişiliklerinden belediyeye aktarılan yerler olduğunu ve hepsinin değerli taşınmazlar olmadığını belirten Başkan Deveci, “Buradaki amaç şu: Alacaklının hakkı ihlal olmuyor. İcra marifetiyle satılmakla ihale yasasına göre satılmak arasında fark var. İhale yasasında yaklaşık maliyet belirleniyor, bunun üzerinde bir rakam olursa satılıyor. İcrada zaten düşük tespit ediliyor. Böyle bir sıkıntıya neden olmamak için bu maddeyi meclise getirdik. Usulüne uygun biz bu arsaları satalım, hiç olmazsa belediye olabildiğince kendisini korusun. İki yıl önce burada aldığımız borçlanma kararları uygulamaya geçmedi. Daha önce borç ödemek üzere mecliste alınmış borçlanma kararlarını ticaret ve esnaf odalarına gönderiyorum. ‘Sizin üyelerinize borcumuz var, İller Bankası’ndan randevu bile alamıyorum. Gidin üyelerinizin hukukuna sahip çıkın. Ben de han, hamam, yatırım yapmayacağım önceki dönemin yaptığı borçları ödeyeceğim’ geçen toplantıda da bunu söylemiştim onlara da söyledim. Sizden de rica ediyorum. İktidar partisi üyesisiniz, siyasi gücünüz var. Atakum’da oturuyorsunuz, Atakum Belediyesi’nin meclis üyesisiniz. Beraber gidelim, Atakum Belediyesi’nin sorunlarını anlatalım ve çözüm bulalım. Atakum için çözüm bulalım. Benim isteğim odur. Bu madde de Atakum’un zarar etmemesine yönelik bir maddedir” ifadelerini kullandı.

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