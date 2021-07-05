Samsunspor’da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi

İHA

Samsunspor’da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi

– TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor bu zamana kadar 12 yeni futbolcu ile sözleşme imzalarken, 16 futbolcu ile ise yollarını ayırdı.
Geçen sezon averajla Süper Lig’e çıkma şansını yitiren Samsunspor bu sezon da iddialı bir kadro kuruyor. Geçen sezon kadroda bulunan 16 futbolcu ile yollarını ayıran 3 futbolcudan kulüp bulmalarını isteyen kırmızıbeyazlılar, yaz transfer sezonunda şu ana kadar 12 yeni ismi kadrosuna kattı.

12 transferin 3’ü yabancı 9’u yerli oldu
Samsunspor bu transfer sezonunda Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan orta saha Hasan Kılıç, Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz, FK Partizani’den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kenar forvet Brahim Darri, Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor’dan Osman Çelik ve FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj’ı transfer etti.

16 isimle yollar ayrıldı, 3 isim kulüp arıyor
Kırmızıbeyazlılarda geçen sezon kadroda bulunan kaleci Furkan Köse Sakaryaspor ile anlaştı. Kaleci Ahmat Altın’ın sözleşmesi sona erdi. Sol bek Kerem Can Akyüz’ün sözleşmesi sona erdi. Sağ bek ve stoper oynayabilen Erkam Reşmen Boluspor ile anlaştı. Stoper Veli Çetin Manisa FK ile anlaştı. Sağ bek Erhan Kartal Tuzlaspor ile anlaştı. Sağ bek Caner Arıcı’nın sözleşmesi sona erdi. Sol bek Mücahit Albayrak’ın kiralık sözleşmesi uzatılmadı ve Gaziantep FK’ya geri döndü. Sağ kanat Guido Koçer Bandırmaspor ile anlaştı. Defansif orta saha Oğuz Gürbulak Ümraniyespor ile anlaştı. Ön libero Ferhat Çulcuoğlu’nun sözleşmesi sona erdi. Martinikli forvet Mathias Couruer ile karşılıklı olarak sözleşme feshedildi. Sol kanat Jugurtha Hamroun’un sözleşmesi sona erdi. Kanat forvet Burak Çalık’ın sözleşmesi sona erdi. Ofansif oyun kurucu İlyas Kubilay Yavuz Kocaelispor ile anlaştı. Stoper Yalçın Ayhan Eyüpspor ile anlaştı. Sözleşmeleri en az 1 yıl daha devam eden Edwin Gyasi, Nadir Çiftçi ve Gökhan Alsan’ın da kendilerinden kulüp bulması istendi ve bu futbolcular antrenman kamp kadrosuna dahil edilmeyerek izin verildi.

Mevcut kadroya yeni takviyeler yapılacak
Samsunspor’un şu anki kamp kadrosunda kaleci olarak Nurullah Aslan, Aykut Özer ve Alp tutar yer alıyor. Kırmızıbeyazlıların defans hattında stoper Kevin Boli, stoper Recep Burak Yılmaz, stoper Ercan Yazıcı, sol bek Soner Gönül, sol bek Esin Hakaj, sol bek Hüseyin Öztürk ve sağ bek Ali Ülgen yer alıyor. Karadeniz temsilcisinin orta sahasında ön libero Dja Djedje, ön libero Osman Çelik, iki yönlü orta saha Hasan Kılıç, derin oyun kurucu Vukan Savicevic, ofansif orta saha Gökhan Karadeniz, kanat forvet Ange Plumain, kanat forvet Eraldo Çinari, kanat forvet Yasin Öztekin, sol açık Brahim Darri, sol açık Furkan Fehmi Güneş, sol açık Onur Eriş ve sağ açık Enes İslam İlkin bulunuyor. Samsunspor’un forvet hattında ise geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve birkaç maça çıkabilen Tomane, kiralıktan dönen Ahmethan Köse ve yılların tecrübesi Mehmet Akyüz bulunuyor.
Şu anda kadrosunda 8 yabancı oyuncusu bulunan Samsunspor’un birkaç transfer daha yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakum Belediyesi’nden ‘kamu zararı’ önlemi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden ‘kamu zararı’ önlemi
İlkadım'dan ‘Kurbanınız Sevince Dönüşsün’ kampanyası
YEREL HABERLER İlkadım'dan ‘Kurbanınız Sevince Dönüşsün’ kampanyası
Dr. Furtun: “Sinovac’ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech’in ise yüzde 70”
YEREL HABERLER Dr. Furtun: “Sinovac’ın yeni varyantlar için ...
Telafi eğitimlerine start verildi, açılışta minikler ile müdürler maç yaptı
YEREL HABERLER Telafi eğitimlerine start verildi, açılışta minikler ...
Samsun’da ‘elektrikli scooter’ dönemi
YEREL HABERLER Samsun’da ‘elektrikli scooter’ dönemi
Fayton bisiklete büyük ilgi
YEREL HABERLER Fayton bisiklete büyük ilgi
5 bin öğrenci OMÜ kampüsünü gezecek
YEREL HABERLER 5 bin öğrenci OMÜ kampüsünü gezecek
Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara kendini vuran kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara ...
Ihlamur toplamak isterken ağaçtan düşerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER Ihlamur toplamak isterken ağaçtan düşerek hastanelik ...
Kavak üretimi tehlikede: Ağaçlar kuruyor
YEREL HABERLER Kavak üretimi tehlikede: Ağaçlar kuruyor
6 yaşında hikaye kitabı yazdı
YEREL HABERLER 6 yaşında hikaye kitabı yazdı
Minikler masala doyacak
YEREL HABERLER Minikler masala doyacak
Tekkeköy meclisinde tatil yok Tekkeköy Belediye Meclisi tatile girmiyor
YEREL HABERLER Tekkeköy meclisinde tatil yok Tekkeköy Belediye ...
Bu web sitesi konuşuyor Haberler artık sesli
YEREL HABERLER Bu web sitesi konuşuyor Haberler artık sesli
Termeli minikler geleceğe kulaç atıyor
YEREL HABERLER Termeli minikler geleceğe kulaç atıyor
“Atalarımın Dansı” başladı
YEREL HABERLER “Atalarımın Dansı” başladı
Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz"
YEREL HABERLER Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. ...
Kepçe kulak ve burun estetiği ameliyatları
YEREL HABERLER Kepçe kulak ve burun estetiği ameliyatları
Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’
YEREL HABERLER Kelliğin çözümü ‘saç ekimi’
Bir zaman balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü Baraj sularının çekilmesi vatandaşa yaradı, kuruyan alanlar mısır, buğday, ayçiçeği tarlası oldu
YEREL HABERLER Bir zaman balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine ...
Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
Celil Sağır: "En büyük pişmanlığım Fenerbahçe’den ayrılmaktı"
YEREL HABERLER Celil Sağır: "En büyük pişmanlığım Fenerbahçe’den ...