Samsunspor kamp için Kayseri’ye gitti

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Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için bu sabah karayolu ile Kayseri’ye hareket etti.

Kımızıbeyazlı takım, birinci etap kamp çalışmasını 0618 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi kamp için bu sabah karayoluyla Kayseri’ye gitti. Kafilede şu isimler yer aldı:

Yasin Öztekin, Mehmet Akyüz, Ercan Yazıcı, Brice Dja Djadje, Hasan Kılıç, Freddy Plumain, Nurullah Aslan, Erald Çinari, Kevin Boli, Furkan Fehmi Güneş, Aykut Özer, Brahim Darri, Osman Çelik, Kürşat Çiçek, Esin Hakaj, Ahmethan Köse, Ali Ülgen, Hüseyin Öztürk, Necmican Cebeci, Vukan Savicevic, Enes İslam İlkin, Alp Tutar, Recep Burak Yılmaz, Soner Gönül ve Gökhan Karadeniz.

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