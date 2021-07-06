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Rektör Ünal: “Stratejik hedefimiz nitelikli akademisyen ile nitelikli öğrenci”

İHA

Rektör Ünal: “Stratejik hedefimiz nitelikli akademisyen ile nitelikli öğrenci”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ünal, stratejik hedeflerinin, nitelikli akademisyenlerle nitelikli öğrenciyi üniversiteye çekebilmek olduğunu söyledi.
OMÜ; bünyesinde Bafra Turizm Fakültesi, Bafra İşletme Fakültesi, yeni kurulan Eczacılık Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulunu bulunduran yerleşkede, altyapı ve organizasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında İstişare Toplantısı düzenledi. Bafra’daki bu kampüsünde; yapılacak yatırım ve iyileştirmelerle akademik eğitim ve uygulamaların yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri desteklemeyi hedefleyen OMÜ üst yönetimi, düzenlediği İstişare Toplantısı’nda Bafra protokolü ile Bafra Kampüsü’ne katkıda bulunan bağışçı Arslan ailesinden Saffet ve Akif Arslan’ı bir araya getirdi.
Toplantının başında Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, içeriğinde; kampüs, yerleşke planı, akademik yapı, öğrenci profili, engelliler için mevcut altyapı, fiziksel iyileştirmeler, ihtiyaçlar ve planlanan çalışmalar gibi başlıkların olduğu sunumla katılımcıları aydınlattı.

Turizm İşletmeciliği Bölümü TURAK tarafından 2019 yılı itibariyle akredite edildi
Akreditasyon çalışmalarından da bahseden Dekan Prof. Dr. Uzun, 2019 yılı itibarıyla Turizm İşletmeciliği lisans programının; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) turizm alanı için yetkilendirdiği tek akreditasyon kuruluşu olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildiğine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Ünal: “Bafra’da bir kampüs kimliği ve kültürü oluşturmak niyetindeyiz”
Ardından Bafra Kampüsü ile ilgili kat ettikleri aşamalar ve bu doğrultudaki hedef ve planlamalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Kampüsün ana yola çıkmasıyla alakalı bir çalışmamız vardı ve bu süreç tamamlandı. Bizim burada kampüs kültürü ve kimliği oluşturmak adına bir öngörümüz söz konusu. Yurtlar kampüsün içinde değil, dışında. Bu nedenle öğrenciler, erişim sorunu yaşıyorlar. Hedefimiz; yurtların kampüs içerisine dâhil edilmesi ve bundan sonraki süreçte olabilecek yapılanmayı da dikkate almak suretiyle kütüphane, spor alanları, sosyal donatı ve yurt gibi ihtiyaçları bir vaziyet planı çıkararak tesis etmek, dolayısıyla bir kampüs kimliği ve kültürü oluşturmak ve sonrasındaki çalışmaları bu bağlamda sürdürmekti. Bunlarla ilgili birinci etap çalışmaları tamamlandı” dedi.

“Üniversitenin stratejik hedefi, nitelikli akademisyenlerle nitelikli öğrenciyi buraya çekebilmek”
Hazırlanan kampüse dair “vaziyet planı”nı Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’ya sunan Rektör Ünal, 917 dönümlük alanı ihya etmek için kararlı olduklarını vurgulayarak, “Bizim şu anda yapmayı hedeflediğimiz; kampüsün sınırlarını belirlemek, nizamiyesini oluşturmak ve bununla ilgili vaziyet planını hayata geçirmek. Şu noktayı da ifade etmeliyim ki öğrenciler arasında aktif ve pasif olarak bir ayrım yapıyoruz. Burada öğrenci memnuniyetini arttırarak pasif öğrenci sayısını azaltmaktan yanayız. Çünkü kayıt yaptırıp gelmeyen öğrenciler var yahut bir dönem gelip tekrar sınava girenler oluyor. Bizler, öğrenci bilinçli olarak burayı tercih etsin ve öğrenimine burada devam etsin arzusundayız. Bu yönde de üniversitenin stratejik hedefi, nitelikli akademisyenlerle nitelikli öğrenciyi buraya çekebilmek. Öte yandan, yeni kurulan fakültelerde özellikle yüksek lisans ve doktora programları açılmazsa bu öğrenci sayısıyla bu kampüsün yaşama şansı yok. Öğrenci sayısının arttırılması ve piramidal bir yapıyla bunun sürdürülmesi gerekiyor. Buranın kampüse dönüşebilmesi için kütüphane, laboratuvarlar ve diğer sosyal donatılar olmazsa olmaz unsurlardır” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıl Eczacılık Fakültesine öğrenci almayı planlıyoruz”
Konuşmasında yeni kurulan Eczacılık Fakültesi ile ilgili gelişmeyi de aktaran Rektör Ünal şu bilgileri paylaştı: “Eczacılık Fakültesinin yönetim kurulu, dekanı, dekan yardımcısı ve sekreteri atanmış durumda. Süreç başladı ve bundan sonra üniversitenin kendi prosedürü içerisinde kadro tahsisi yapılacak. Bu noktada yeter sayıda akademik personeli temin etmeye çalışacağız. Eczacılık Fakültesinin öğrenci alabilmesi için YÖK’ün; kütüphane, laboratuvarlar vb. ihtiyaçları kapsayan bazı kriterleri var. Bunlar karşılandığında, eğer yetiştirebilirsek ve şartlar olgunlaşırsa önümüzdeki yıl öğrenci alınabilecek şekilde bir hazırlık içerisine girmeyi planlıyoruz. Nitekim bu sürece ilişkin prosedür ve gereksinimler karşılandı.”

Bafra ve Çarşamba’da OMÜ Vakfı şubeleri açılacak
OMÜ Vakfını, kampüslere sahip Bafra ve Çarşamba’da şubeleşme yoluyla temsil etmeyi amaçladıklarını belirten Rektör Ünal, bu sürece dair ise “OMÜ Vakfı Genel Kurulunda aldığımız karar doğrultusunda Bafra ve Çarşamba gibi kampüslerimiz olan yerlerde vakfın birer şubesini açmayı düşünüyoruz. Şubeleşmeye giderek kentin hem kültürüne hem de ekonomisine katkı sağlamayı umuyoruz. Yani OMÜ Vakfı merkezdeyken Bafra ve Çarşamba’da da şubeleri açılacak, böylesi bir yapılanma bizler için de çok rahatlatıcı olacak. Burada amaç; vakfı merkezden değil de kendi mahallinden yönetmek. Bafra’nın ileri gelenlerinden de katılımcı sağlamak suretiyle var olan enerjiyi toplamak istiyoruz. Kısacası, kullanamadığımız dağınık enerjiyi bir araya getirmek ve kısa sürede yol almak, hedeflerimiz arasında. Mesela, vakıf üzerinde birtakım projeleri üretilebilir ve dolayısıyla ihtiyaçların karşılanmasında vakıf aracılığıyla daha kısa sürede ve daha kolay hareket edebiliriz” sözlerine yer verdi.

Fizik tedavi ya da diyaliz merkezi
Toplantının ilerleyen bölümlerinde Bafra Meslek Yüksekokulu karşısındaki geçmişte tütün deposu olarak kullanılan binaya ilişkin konuşan Rektör Ünal, bu yerle ilgili tasarladıkları projeyi de şu sözlerle dile getirdi: “Bu binayı da bir şekilde ihya edebilir miyiz diye bir çalışma yaptık. Çalışmamız sonunda burayı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ya da diyaliz merkezi şeklinde hayata geçirebileceğimize dair kanaat oluştu. Kaldı ki fizik tedavi ve rehabilitasyon, bölgede ciddi bir ihtiyaç olarak görünüyor. Ümit ediyoruz ki buradan da bir sonuç alırız.”

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