Otların arasına sakladığı uyuşturucu ele geçinde gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi otların arasına sakladığı uyuşturucu madde, polisin takibi sonucu ele geçince gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin boş arazide otların arasına bir şeyler sakladığının ve uyuşturucu olabileceğinin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu atların arasında arama yaptı. Yapılan aramada 22,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu uyuşturucu otların arasında saklayıp uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Ö.T.(50) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.