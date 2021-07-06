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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Samsunlu 7 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

Başkan Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Samsunlu 7 firmayı başarılarından dolayı kutladı.
İstanbul Sanayi Odası’nın(İSO) her yıl yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu’nun 2020 yılı raporu sonuçları açıklandı. Sanayi sektörünün en değerli verilerini yansıtan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine, üretimden net satışlara göre Samsun da 7 firmayla adını yazdırdı.

“Göğsümüzü kabarttılar”
Açıklanan listede, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 533.015.359 TL üretimden net satışla 38’inci sırada, Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş 516.882.521 TL net satışla 56’ıncı basamakta yer aldı. Listeye giren bir başka Samsunlu firma ise Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. oldu. Firma, 483.678.790 TL’lik üretimden net satışla 78’inci sıradan listeye girdi. Samsun’un bir başka gurur markası Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. de 454.256.298 TL’lik üretimden net satışla listeye 107’inci sıradan adını yazdırdı. Samsun’un başka bir değerli markası AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş. ise 296.572.396 TL’lik üretimden net satışla 400’üncü sıradan listeye girdi. Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. de 295.410.460 TL’lik üretimden net satışıyla 405’inci basamaktan listeye girmeyi başardı. Sektörünün lider markalarından Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. ise 280.154.620 TL’lik üretimden net satışla 444’üncü basamaktan listeye girerek Samsun’u gururlandırdı.

Murzioğlu: “Başarıları takdire şayan”
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Samsun’u gururlandıran 7 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Listeye giren firmalarla onur ve gurur duyduklarını belirten Başkan Murzioğlu, “Geçen yıl listeye 11 firmamız girmişti. Ama, 11 firmamızdan üçü çıta yükselterek bu yıl ilk 500’de yer aldı. İkinci 500’de ise bu sene 7 firmayla listede yer aldık. Hepimizin bildiği gibi pandemi dolayısıyla sadece ülkemiz değil, dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Onca zorluğa ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdürmek kolay bir iş değil. Firmalarımızın bu başarıları takdire şayandır. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kentimiz in, ülkemizin kalkınması adına fedakarca çalışarak istihdam sağlayan, üretim yapan firmalarımıza minnettarız. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. İnşallah ülke olarak bu durumdan daha da güçlü çıkacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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