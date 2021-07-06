Lise son sınıf öğrencileri üniversite deneyimi yaşıyor

Lise son sınıf öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) üniversite deneyimi yaşıyor.

OMÜ Eğitim Fakültesinin, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığı “UniverLise İşbirliği Protokolü” kapsamında, lise son sınıfa geçen öğrencilerin sınav motivasyonlarını arttırmak, onlara üniversite hayatı deneyimi kazandırmak ve OMÜ’nün fakülte ve birimlerini tanıtarak bilinçli bir tercih yapmalarını sağlamak amacıyla yaz kampı düzenlendi. Samsun’un farklı liselerinden 50 öğrencinin katıldığı yaz kampında öğrencilere, rehber öğretmenleri eşlik ediyor.

OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Özer’in yürütücülüğünde 1 hafta sürecek yaz kampı boyunca öğrenciler, öğretim üyelerinden farklı konularda interaktif dersler alarak akademik hayatı tanıma fırsatı yakalayacak. Ayrıca düzenlenecek kampüs içi gezilerle öğrenciler, hem kampüs imkânlarını yerinde görecek hem de fakülte ve birimleri gezerek yetkililerden merak ettikleri hususlarda bilgi alabilecek.

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