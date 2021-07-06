Samsun'da kavşakta kaza: 2 yaralı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Vadi Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih B. idaresindeki 55 UF 115 plakalı otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki 55 AH 017 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Fatma A. ve Lütfiye K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.