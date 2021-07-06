Rektör Ünal’dan bağışçıya vefa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitenin bağışçılarından Akif Arslan’la iş yerinde bir araya geldi.

Bafra merkezindeki iş yerini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ünal, yaptıkları bağışlar ve OMÜ’ye duydukları güven için bağışçı Akif Arslan ve ailesine, üniversite adına şükranlarını sundu.

Yapılan bağışların Samsun ve bölge açısından çok önemli olduğuna ve katma değer oluşturduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, OMÜ’nün de bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalıştığını vurguladı.



“OMÜ’nün vizyon ve misyonunda gelecek ve yatırım odak nokta olarak yer alıyor”

OMÜ’nün vizyon ve misyonunda geleceğin ve yatırımın odak nokta olarak yer aldığına işaret eden Rektör Ünal, gösterilen fedakârlığın da bu amaca hizmet ettiğinin altını çizerek Arslan ailesine minnettar olduklarını dile getirdi.



“Bu emeklerin yakın gelecekte karşılık bulacağına inanıyoruz”

OMÜ’nün, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olduğuna vurgu yapan bağışçı Akif Arslan ise ailece üniversiteye bağış yapmaktan duydukları memnuniyet ve mutluluğu ifade ederek bu bağışlarla Türkiye’nin bilimi, teknolojisi ve kültürüne, dolayısıyla da yarınlarına yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bağışın ve paylaşmanın, en önemli erdemlerin başında geldiğini belirten Akif Arslan, OMÜ’ye güvendiklerini ve yakın gelecekte bu emeklerin karşılık bulacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda Rektör Ünal, bağışçı Akif Arslan’a Üniversitenin sembolik olarak vefasını simgeleyen hediyeleri takdim etti.

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