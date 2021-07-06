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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşambalı gençlerden örnek proje

İHA

Çarşambalı gençlerden örnek proje

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan hayvan barınakları, ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi.
Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ÇMTAL) ve Çarşamba Belediyesi arasında imzalanan protokol ile lise öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan hayvan barınakları, ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Duyarlı gençlerimizi gördükçe geleceğe umutla bakıyoruz”
Geri dönüşüm bilincinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, öğrencilerin yapmış olduğu sosyal sorumluluk projesinin bu manada çok değerli olduğunu vurguladı. Çarşambalı öğrencilerin bu proje ile farkındalık oluşturduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak can dostlarımız için barınaklar yaptılar. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak bu projenin içerisinde yer almaktan, öğrencilerimizin yapmış olduğu barınakları sokak hayvanlarımıza, can dostlarımıza ulaştırmaktan mutluluk duyduk. Burada geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak sokak hayvanlarımız ile ilgili önemli bir amaca hizmet edilmesi ve öğrenciler tarafından yapılıyor olması çok büyük değer. Yapılan barınaklar üzerine etiketler yapıştırarak öğrencilerimiz tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle yapıldığını insanlarımızın da farkındalığını arttırmak adına üzerlerinde belirtelim arzu ediyorum” dedi.

Hayvan aşılama ve bakım merkezi için çalışmalar sürüyor
Başkan Doğan, “Çarşambalı hemşehrilerimiz de hayvan hakları konusunda oldukça hassaslar. Pandemi sürecinde kendi çocuklarının yiyeceğini düşünür gibi sokak canlarımızın yiyeceğini düşündüler. İnşallah ilerleyen dönemlerde hayvanlarımızın aşılama ve bakımlarının daha iyi yapılacağı bir merkezi de Çarşamba’nın hizmetine sunmakla alakalı çalışmalarımız şu anda mevcut. Gençlerimizin de bu duyarlılıklarını gördükçe geleceğe umutla bakıyoruz. Geri dönüşüm farkındalığının daha da arttığı günümüz dünyasında, toplum bilinci oluşturmak ve bu farkındalığı daha da yaymak adına oluşturulan her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Gençlerimizi çok tebrik ediyorum, okul müdürümüz Musa Kurt, öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden anlamlı proje
Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Musa Kurt, pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin eksiklerini kapatmak amacıyla başlatılan “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında bu projenin oluşturulduğu söyledi.
ÇMTAL Okul Müdürü Musa Kurt “Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz, “Telafide Ben de Varım” diyerek, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak can dostlarımız için barınaklar ürettiler. Üretilen barınaklar, Çarşamba Belediyemizin belirlediği alanlarda sokak hayvanlarımıza birer sıcak yuva olacaktır. Bizim inancımız ve medeniyetimiz, her canlıya Allah’ın bizlere emaneti gözüyle bakmıştır. Bizlerde atalarımızın izinden giderek can dostlarımızı düşünerek bu barınakları inşa ettik. Mobilya ve İç Mekan Teknolojileri alanı öğrencilerimiz “Telafide Ben de Varım” programına katılarak hem uygulamalı derslerdeki eksiklerini gidermektedirler hem de böyle ulvi bir sorumluluğa imza attılar” ifadelerini kullandı.
Bölgenin en büyük ve en kapsamlı meslek liselerinden bir tanesi olan Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda diğer okulların ihtiyacı olan öğrenci masa, sırası ile öğretmen ve öğrenci dolaplarının da üretimi yapılıyor.

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