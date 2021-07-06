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Tekkeköy’de ekili olmayan boş arazi kalmayacak Fındık ekilemeyen tarım arazileri ceviz ağaçları ile yeşillendirildi

İHA

Tekkeköy’de ekili olmayan boş arazi kalmayacak Fındık ekilemeyen tarım arazileri ceviz ağaçları ile yeşillendirildi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede boş tarım arazisi bırakmamak adına yıllardır ürün yetişmeyen arazilere ceviz fidanları diktirdi.
2 dönemdir Samsun’un Tekkeköy ilçesinde belediye başkanlığı yapan Hasan Togar, görev süresi boyunca özellikle alt yapı, üst yapı ve sosyal donatı alanları gibi birçok konuda ilçeye çığır atlattı. İlçedeki düzenlemelerin büyük oranda bittiğine dikkat çeken Başkan Togar, bundan sonraki amaçlarının kırsal altyapıyı güçlendirip, tarım ve çiftçilere verilen destekler ile katma değeri yüksek ürünler üretmek olduğunun altını çizdi.
Amaçlarının üreten bir Tekkeköy olduğuna değinen Başkan Hasan Togar, “Bu dönem bütün belediyecilik hizmetlerinin önüne koyduğumuz geleceğimize sahip çıkma adına toprak sahibi bütün köylülerimizin ve çiftçilerimizin toprak yapılarına uygun her türlü bitki, meyve ve hayvancılık desteğine maddi manevi hiçbir zorluk gözetmeksizin hem kendi işlerinin patronu olmalarını hem de üreterek şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bütün köylerimizde örnek tarım uygulamalarıyla, üretip kazanarak daha da mutlu ve huzurlu Tekkeköy göreceğiz” dedi.

“İlçede 320 dekar boş tarım arazisine binlerce ceviz fidesi ekildi”
Çiftçileri destekleyerek değişik ürünleri ilçede üretmeye başladıklarını dile getiren Başkan Togar, “İlçe halkımız bize başkanlık görevini 2. dönemde de layık görmelerinin ardından en büyük görev olarak kabul ettiğimiz şey ilçemizin insanlarının üreten bir toplum olarak desteklemek. Bunun adına da ceviz desteklemeleri yaptık. 320 dekar alanda binlerce fide ile yeni bir tarım ürünü oluşturmak için çiftçilerimize ceviz hibe ederek bölgede ceviz üretimini de arttırmak istiyoruz. Şu anda hibe yaptığımız bir bahçede 3 yıllık ceviz ağaçlarımız mevcut. İnşallah seneye bu ağaçtan ürün almaya başlayarak, çok ciddi ve sürekli bir gelir kaynağını insanlarımızla buluşturmuş olacağız. Hedefimiz; ekilebilir her araziyi hangi cins ürün yetişmeye elverişli ise tarım ve orman il/ilçe müdürlüğünden destek alarak, toprağı analiz ederek, maddi ve manevi olarak çiftçimize destek olmaktır. Böylece bu ilçenin sınırları içerisinde her türlü ürünün yetiştirildiğini göstereceğiz. Huzurlu ve mutlu insanlar topluluğu oluşturacağız” diye konuştu.

“Fındık olmayan arazilerde artık ceviz yetişiyor”
Fındık ekilemeyen arazilerde ceviz ağaçlarının yükseldiğini belirten çiftçi Ali Domdomoğlu, “Daha önceden bizim bölgemizde tütün yetiştiriliyordu. Tütün yetiştirilmesi bırakıldı. Tarım konusunda ise bölgemizde pek tarım yapılamıyor. Birçok çiftçi sadece fındık üretiyor. Başkanımız Hasan Togar bizim elimizden tutarak cevize destek verdi. Fındık olmayan arazilerde artık ceviz yetiştiriyoruz. Tekkeköy’de artık boş arazi kalmıyor. Buralar fındık ekilemeyen boş arazilerdi. Belediyenin desteğiyle artık buralarda ceviz ağaçları büyüyecek" şeklinde konuştu.
Tekkeköy’de ayrıca daha önce profesyonel bir şekilde yetiştirilmeyen çilek, salep ve arıcılık faaliyetleri de destekleniyor.

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