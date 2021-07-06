Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Bakan Yanık'tan kritik 'Elmalı davası' açıklaması: "Çizimler, bu dosyaya ait değil"

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolu Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Topkaya idaresindeki 34 BDB 941 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Cemal Topkara (56) ve Şemsi Topkara (55) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.