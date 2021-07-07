Yakakent'te sahte para ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde bayram öncesi piyasaya sahte para sürmeye çalışan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde bir marketten 200 liralık sahte para ile alışveriş yapıldığı yolunda market çalışanı tarafından polise ihbar yapıldı. Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şahsın eşkalini belirleyen ekipler, onu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Meydanı sahil bandında şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 liralık banknotlar halinde çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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