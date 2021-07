Kalp ameliyatı sonrası dikkat edilecek hususlar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Kalp ameliyatı sonrasında ilk 6 ila 8 hafta boyunca rutin ev işlerini kademeli olarak artırın. Bir yerde 30 dakikadan fazla oturmayın. 10 kilodan fazla ağırlık kaldırmayın. Ağır şeyleri itmeyin ve çekmeyin. Her gün yürüyüş yapın, fazla aşırıya kaçmadan merdiven inip çıkabilirsiniz. Bir ay sonra doktorunuz da uygun görürse araba kullanabilirsiniz” dedi.

Kalp ameliyatı olan hastaların normal yaşama ne zaman dönebileceği hakkında açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Kalp ameliyatı sonrası iyileşme, hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Genç hasta grubunda, 40 ila 60 yaş arası olan hastalar 1,52 ay içinde normal hayatına dönebilir. İleri yaş grubunda (70 yaş üstü) ise bu iyileşme süresi 3 aya kadar sürebilir” diye konuştu.



"Ameliyat yerlerini temiz ve kuru tutun"

Ameliyat yaralarının bakımı için ameliyat yerlerini temiz ve kuru tutmak gerektiğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, eve geldikten sonra bir iki gün içinde duş veya banyo yapılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Özkan, kalp ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı:

“Ameliyat yerini yıkamak için sadece sabun ve su kullanmalı, yaraların iyileşmesine yardımcı olmak için sağlıklı beslenmeli, günlük sıvı ihtiyacı karşılanmalı ayrıca yara yerinde enfeksiyon belirtileri varsa (akıntı, ateş, yarada kızarıklık) doktora başvurmak gerekir. Ameliyat sonrası ağrılar olabilir, özellikle yara yerlerinde kaşıntı, gerginlik ve uyuşma olması normaldir. Bunların üstesinden ağrı kesici ilaçlar kullanarak gelebiliriz. Ayrıca hafif egzersiz ve günlük aktiviteler yardımcı olur.”



"1 ay sonra araba kullanılabilir"

Kalp ameliyatı sonrasında ilk 6 ila 8 hafta boyunca rutin ev işleri gibi aktiviteleri kademeli olarak artırmanın uygun olacağını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Ayrıca bir yerde 30 dakikadan fazla oturmayın. 10 kg’dan fazla ağırlık kaldırmayın. Ağır şeyleri itmeyin ve çekmeyin. Her gün yürüyüş yapın, fazla aşırıya kaçmadan merdiven inip çıkabilirsiniz. Bir ay sonra da doktorunuz uygun görürse araba kullanabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek iyileşme sürecini hızlandırır. Bol su içmek faydalıdır, bu nedenle mutlaka günde en az 2 litre su içilmelidir. Ameliyattan sonra bir süre iştahsızlık olması normaldir. Bu sorunun üstesinden gelmek için az az, sık sık yemek yemeyi deneyin. İştahınız bir kaç hafta içinde geri gelecektir. İştahsızlık devam ederse hastaneye başvurmak iyi olur” dedi.



"Kalp ameliyatı sonrasında her gün yürüyüş yapın"

Genellikle büyük kalp ameliyatları sonrasında hastaların üzgün, hüzünlü ve moralsiz olduklarının altını çizen Prof. Dr. Özkan, bu duygusal durumun birkaç haftadan sonra ortadan kalkacağını belirtti. Kalp ameliyat sonrası hastaların morallerini yükseltmek için her gün giyinip ve günlük yürüyüş yapmalarını, hobilerine ve sosyal aktivitelere katılmalarını, duygularını başkalarıyla paylaşmalarını, geceleri iyi uyumalarını öneren Prof. Dr. Özkan, “Birçok insan kalp ameliyatından sonra uyumakta zorluk çeker. Ancak birkaç ay içinde normal uyku düzenine dönerler. Bu nedenle hastaların gün içinde fazla uyuklamamaları gerekir. Akşamları çikolata, kahve, çay ve kafein içeren ve gazlı içeceklerden uzak durmalılar. Eğer uykusuzluk devam ederse hastaneye ya da doktorlarına başvurmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

