DÜSAM Öteki Buluşmaları: “Metin ve İmge”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Öteki Buluşmalar 2021 dizisi kapsamında Kaan Kurt’un moderatörlüğünde akademisyen Ahmet Gürata’yı ağırladı.

Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda “Metin ve İmge” başlığı altında yaptığı konuşmayla Gürata, konuyla ilgili değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu. Teknolojinin etkisiyle birlikte etkileşimin arttığını ifade eden Gürata, “Son dönemde yine böyle teknolojinin hayatımıza girmesi işte multimedya anlatımın hayatımıza girmesiyle yazılı ve görsel metni birleştiren, aynı zamanda okuyucuya ya da kullanıcıya o metinle bir etkileşim imkânı tanıyan anlatılar var. Bunların çok farklı türleri aslında dijital oyunlar da belki bunların bir türü. Bir takım bilgisayar üzerinden takip edebildiğimiz roman benzeri anlatılar var. Kiminde görsellik daha ön planda ve ağırlıkta, kiminde metin daha ön planda. Bir de bununla bağlantılı olan transmedya diye adlandırılan aslında bir hikayenin, bir anlatının parçalarının farklı medyalarda yer almasını ifade eden bir kavram var. Diyelim ki bir film söz konusu o filmden sonra bir takım romanlar ortaya çıkabiliyor, genellikle tersi söz konusu ama günümüzde popüler filmlerden hareketle yazılmış bir takım anlatılar olabiliyor. Daha sonra buna belki oyunlar ve başka anlatılar ekleniyor. Her birinde bir ölçüde hikaye farklılaşıyor. O hikayenin birinde eksik olan bir parçası öbüründe tamamlanıyor. Dolayısıyla bu durum medyalar arası bir hal alıyor. Belgeselin bir alt türü olarak tanımlanan deneme türü var. Edebi denemeyle sinema birbirinden ne kadar farklı ve birbirini bütünlüyor? Biraz bunu tartıştık. Bir diğer kavram ise 1950’lerde 1960’larda Fransız durumcuların ortaya attıkları bir fikir psikocoğrafya, bir mekanın özellikle psikolojik boyutları olmak üzere farklı boyutlarıyla ele alınması, incelenmesidir” dedi.

“Metin ve İmge” başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi.

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