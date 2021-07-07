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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’nün 4 projesine TÜBİTAK'tan destek

İHA

OMÜ’nün 4 projesine TÜBİTAK'tan destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri tarafından yürütülen 4 farklı proje, yapılan bilimsel değerlendirme sonucu, 2021 yılı ilk yarısında TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ndan destek almaya hak kazandı.
“1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı birinci döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanarak açıklandı. 2021 yılının ilk yarısında TÜBİTAK ARDEP 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında sunulan 2497 proje önerisinden 2 bin 233 proje bilimsel değerlendirmeye alınarak, bunlardan 247 projenin desteklenmesine karar verildi. Bu onaylanan 247 projeden dördü OMÜ akademisyenlerinin hazırlayıp sunduğu proje oldu.
Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemek amacını taşıyan 1001 ARDEB destekleme programında bilimsel değerlendirme sonucu OMÜ’nün şu projeleri desteklemeye değer bulundu: Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal tarafından yürütülecek “Hareketli Damla Sulama Sistemlerinde Değişken Oranlı Sulama için İnsansız Hava Aracı ve Uydu Sistemlerine Dayalı Yönetim Modelinin (DOSUYM) Geliştirilmesi” başlıklı proje, Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Sözmen tarafından yürütülecek “Fare Kutanöz Yassı Hücreli Karsinom Modelinde Global Gen Ekspresyon Profili Değerlendirilerek Tümör Gelişiminde Etkili Olan Yeni Genlerin Belirlenmesi ve Temsirolimus Uygulamasının Tümör Genlerine Etkilerinin Tespiti” başlıklı proje, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kesgin tarafından yürütülecek “Modern Dönemde Mısır'da Hadis ve Sünnet Eksenli Tartışmalar: Metodolojik ve Akademik Bir İnceleme” başlıklı proje ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Kavas tarafından yürütülecek “CrisprAct2.0 Sistemi Kullanılarak KökUr Nematoduna (Meloidogyne incognita) Dayanıklı Domates Bitkisinin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEP 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programından yararlanarak çalışmalarını sürdürecek.
Desteklenen araştırma projeleri; OMÜ’nün ARGE ve alt yapısının gelişmesine, genç bilim insanların yetişmesine, yeni bilimsel yayınların hazırlanmasına, üniversitesanayi iş birliklerinin güçlenmesine ve Türkiye’nin tarım bilimleri, hayvan sağlığı ile İslami bilimler alanında yapılan bilimsel çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak.

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