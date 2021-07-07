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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menisküs yırtığı ve tedavisi

İHA

Menisküs yırtığı ve tedavisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Sporcu hastalığı' olarak bilinen menisküs yırtığı 6065 yaş üstü kişilerde de görülebilir. Diz de oluşan ağrı, kitlenme ve hareket kısıtlığı hastalığın en belirgin belirtileridir" dedi.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte insanların spor aktiviteleri sonucu yaralanmalarda artış gözlemlediklerini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Menisküs yırtıkları en yaygın diz yaralanmalarından biridir. Sporla uğraşan kişilerde daha yaygın görülse de menisküs yırtıkları çocuklar dahil her yaşta görülebilir" diyerek menisküs yırtığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Dr. Erdoğan, “Menisküs yırtığı dizlerde en sık meydana gelen ağrılı ve zayıflatıcı bir kıkırdak yaralanması türüne verilen isimdir. İnsanların dizlerde kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parça vardır bunlara menisküs denir. Menisküs yırtığı özellikle futbol gibi fiziksel temas yoğun tekmeleme hızlı yapılan sporların yanı sıra, voleybol, basketbol gibi müdahale gerektiren spor yapanlarda da görülür. Menisküs yırtığı sporcunun aniden koşarken yön değiştirmesi sonucu da görülür. Birçok vakalarda yırtıklarla birlikte ön çapraz bağ yaralanması da oluşabilir. Hareketli sporların yanı sıra 6065 yaş üstü insanlarda da dejenerasyona (bozulma, yıpranma) bağlı olarak da görülebilir. Menisküs yırtığı oluşan kişide dizini bükme, doğrultmada zorluk, ağrı, sıkışma, kilitlenme ve şişlik görülmektedir. Diz de oluşan ağrı başta kötü olmayabilir fakat ilerleyen zamanlarda ağrıda ve ödemde artma meydana gelir ve kişinin hareket imkanını da kısıtlar.
Menisküs yırtığının teşhisinde en önemli aşama yapılacak olan fiziki muayenedir. Fizik muayenesini takiben diz bölgesinin çekilen röntgen filmleri uzman doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme ile birlikte teşhis konulur. Menisküs yırtığı tedavisinde öncelikle Menisküs yırtığının hangi bölgede ve ne kadar büyüklükte olduğuna bağlıdır. Özellikle köke yakın bölge de ve küçük yırtıklar dizlik tedavisi ve belirli ilaçlarla ve istirahatle birlikte düzelebilir. Fakat büyük yırtıklar özellikle diz de kilitlenme yapan hareket kısıtlılığına neden olan ve yoğun ağrıya neden olan yırtıklarda cerrahi tedavi gerekmektedir. Ameliyat tedavisi günümüzde artroskopik (kapalı) diz ameliyatları dediğimiz yöntem ile yapılmaktadır. Bu yöntemle birlikte hasta kısa sürede normal hayatına dönebilmektedir” şeklinde konuştu.

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