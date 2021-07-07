Samsun'da çilek rekoltesi artıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi artırmak amacıyla destek verdiği Yakakent ilçesinde, çilek üretimi yaygınlaşıyor. Belediyeden fide ve örtü altı naylonu desteği alan üreticiler, 7,5 ton ürün rekoltesi bekliyor.

Karadeniz’in tarım şehri Samsun’da çilek üretimi artırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yakakent ilçesinde çiftçilere destek verdi. 5 dekar alanda 25 bin adet çilek fidesi toprakla buluşurken, 300 kg da malç naylonu dağıtıldı.

Tarımsal Üretimin Geliştirilip Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın teknik ekipleri, çilek üreten çiftçileri ziyaret etti. Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman’ın katıldığı ziyarette uzman ziraat mühendisleri, hasadı başlayan çilek tarlalarında incelemeler yaparak üreticilere teknik bilgi verdi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, ilçenin ve çiftçilerin ekonomik kalkınması için her projenin içinde olacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde sebze ve meyve üretimini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, "Verimli ovalarıyla tarımsal potansiyelleri yüksek şehirlerden olan Samsun’da üretimi ve satışı artırarak ilçelerimizin ve çiftçilerimizin ekonomik kazancını artırmak istiyoruz. Bunu sağlamamız halinde de tarımın kent ekonomisine katkısı daha da büyüyecek. Hedefimize ulaşmak için de ilçelerimizde ticari önemi büyük sebze ve meyve üretimini yaygınlaştıracak çiftçilerimize destekler vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl 7,5 ton, gelecek yıl ise rekoltenin iki kat artarak 15 tona çıkması bekleniyor.

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