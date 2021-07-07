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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Karadağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Batuhan Sarıgül (32) idaresindeki 53 DA 057 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ tarafta bulunan bordür taşlarına çarpıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Batuhan Sarıgül ile Çağla Dede Sarıgül (28) yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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