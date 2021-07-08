İlkadım’ın yardım eli yüzleri güldürüyor

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü iki aileye daha eşya yardımı yaparak yüzleri güldürdü.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşları ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla beyaz eşyadan mobilyaya kadar ev eşyası desteği sağlıyor. Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, İlyasköy ve Hastanebaşı Mahallelerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere eşya yardımında bulundu.

Kanepeden yatağa, çocuk dolabından, televizyondan buzdolabına, çamaşır makinesinden halıya, fırınlı ve set üstü ocaktan elektrikli süpürgeye kadar çok sayıda eşyayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğun yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahipleri başvurularını doğrudan Sosyal Yardım Müdürlüğümüze yapabilirler. Ayrıca bizler de sahada araştırma yaparak İlkadım’daki ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız çevrelerinde gördükleri ihtiyaç sahiplerini lütfen bize bildirsinler. Biz de onlara yardım elimizi uzatalım. Ülkemizi, insanımızı ve İlkadımımızı seviyoruz. Önce insan diyoruz ve herkesi hayır işinde bize destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.