Vali Dağlı: “Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karadeniz’deki boğulma vakalarına dikkat çekerek, “Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok. Herkes gerekli tedbirleri almalı” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahil kenti olan ilimizde yaşanması muhtemel boğulma olaylarına karşı alınacak tedbir ve önlemlerin değerlendirildiği “Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Koordinasyon Toplantısı”, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında ilgili kamu kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlin uzun bir sahil şeridinin bulunduğunu, yaz aylarında hem Samsun’dan hem de çevre illerden gelen vatandaşların denize girdiğini, buralarda meydana gelebilecek boğulma olaylarına karşı herkesin çok dikkatli olması ve vatandaşların yüzme alanı olarak belirlenen yerleri kullanması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, “Bazen vatandaşlarımızın tedbirsiz davranmaları bazen bir anlık dikkatsizlik bazen de ilimizde yoğun olarak görülen çeken akıntı sebebiyle boğulma olayları meydana gelmekte ve hepimizi üzen can kayıpları yaşanmaktadır. Böyle bir sebeple tek bir can kaybına dahi tahammülümüz olmadığından hareketle hem kurumlarımız hem de belediyelerimiz tedbir ve önlemler alıyor elbette. Ancak bu konuda vatandaşlarımıza da sorumluluklar düşüyor ve herkesin kendi tedbirlerini de alması büyük önem arz ediyor. Bu sebeple vatandaşlarımızdan, çeken akıntı nedir ve bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, uyarı tabelalarına mutlak surette uymalarını ve sevdiklerini üzecek risklere asla girmemelerini özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

