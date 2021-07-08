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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba'nın tarihi "Dikey Bahçe"de yaşatılıyor

İHA

Çarşamba'nın tarihi "Dikey Bahçe"de yaşatılıyor

Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçenin kültürel değerlerini yansıtan "Dikey Bahçe", vatandaşların büyük beğenisini topluyor.
Çarşamba Belediyesince ilçenin tanıtımına katkı sunmak ve Çarşamba’nın değerlerini herkese aktarmak adına, Çarşamba Fen Lisesi duvarında oluşturulan Dikey Bahçe, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Tarihi Çarşamba Evi, Ordu Köyü Cami, Göğceli (Çivisiz) Cami, Cami, Tarihi Yel Değirmeni, Anıt Ağacı, sekiz köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabı gibi ilçenin markalaşan değerlerinin yanı sıra Yıldıray Çınar, Ali Fuat Başgil, Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Çarşamba’ya gelişinde çekilmiş fotoğrafı gibi birçok tarihi simge ve önemli unsuru barındıran Dikey Bahçe hem Çarşamba'nın tarihini yaşatıyor hem de ilçe estetiğine önemli bir katkı sunuyor.
Dikey Bahçe projesi kapsamında duvarda oluşturulan elle çizim özel tablolara, ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla hazırlanan belgesel videoların barkodları da eklenerek vatandaşların konu hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak sağlanacak.

“İlçemizi daha güzel tanıtmak tek gayemiz”
Dikey Bahçe ile Çarşamba tarihinin bir duvarda buluştuğunu dile getiren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Fen Lisesi duvarına oluşturduğumuz Dikey Bahçe projesi ile ilçemizin hafızasını bu duvarda buluşturmuş olduk. Çarşamba’mız tarihi ve kültürel olarak birçok unsura sahip. Biz de oluşturduğumuz bu duvar ile ilçemizin önemli unsurlarının bir bölümünü de olsa sergileme fırsatı bulmuş olduk. Bir nevi ilçemize dışarıdan gelen turistlerimizin ‘Çarşamba’da meşhur olarak neyiniz var?’ sorusunu yanıtlamış oluyoruz bu proje ile. Bunların cevabını tek bir duvarda görsel bir şekilde güzel bir estetik olarak sunmuş oluyoruz. Böylece hem yerli turistlerimiz hem de vatandaşlarımız bu duvarı gezerek Çarşambamıza özgü olan tarihi, kültürel değerleri öğrenmiş olacak hem de burada fotoğraf çekinip paylaşarak bu değerleri herkesle paylaşmış olacak” şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor”
Başkan Doğan, “Vatandaşlarımız da bu projemizi çok beğendiler. Gidip geldikçe fotoğraf çekip paylaşıyorlar. Bizi de sosyal medyada etiketliyorlar, oradan görme fırsatı buluyoruz. En başından beri tek gayemiz ilçemizi daha iyi tanıtmak, Çarşambamızın değerlerini herkesin görmesini sağlamaktı. Bu manada önemli şahsiyetlerimiz ve ilçemizin değerli unsurlarını yansıtan bu duvar hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Bu ilgi de bizi çok mutlu ediyor. Hem Çarşamba'mıza değerli bir proje kazandırmış hem de ilçemizin estetiğine katkı sunmuş olduk. İnşallah daha güzel projelerle, her gün bir öncekinden daha güzel işler yaparak ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

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