Güneş yanığında bu belirtilere dikkat

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, güneş yanıklarında deride yanık, kırmızılık, batma, yanma ve ciltte içi su dolu kabarcıklar görülmesi durumunda en kısa zamanda doktora gidilmesi ve tedaviye başlanması uyarısında bulundu.



Kanserojen etkisi var

Güneşin yakıcı etkisini gösterdiği yaz günlerinde güneş yanığı konusunda uyarılarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Cildiye Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, "Güneş yanığı cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması ile meydana gelen ve aniden ortaya çıkan bir deri iltihaplanmasıdır. Buna sebep olan güneş spektrumu içindeki UltraviyoleB (UVB) ışınlarıdır. Güneşin yanığı ile birlikte kanserojen etki yapması da çok yüksektir. Bilinçsizce güneşte kalan çocuklarda ilerleyen yaşlarda, ağır kanser tümörlerinin gelişme riskinin çok fazla olduğu da bilimsel çalışmalarla da ortaya konulmuştur. Güneş gözlüğü kullanmak açık renkli kıyafetler giymek çok önemli. Gün içinde 10.00'dan 16.00’ya kadar olan saatler arasında direk güneşin altında çok uzun süre kalmamak gerekiyor. Hareketsiz olarak 30 dakikadan fazla güneşlenmemelidir. Bu saatlerin dışında sabahın erken saatleri ve 16.00'dan sonra güneş batımına kadar olan zamanlarda güneşte kalmak daha faydalı olacaktır” dedi.



Güneş koruyucuları

Güneş koruyucuları hakkında bilgi veren Başar, “Güneş yanığı derideki yakıcı etkidir. Bu birinci derecede olduğunda kızarıklık şeklinde olur. İkinci derece de kabarcıklar şeklinde olur. Daha uzun süre kalındığında bildiğiniz suyla yanmış şeklinde olabilir. Güneş koruyucusuz güneşin altında uyumak, güneşlenmek bile çok tehlikelidir. Güneş koruyucularının da yüz de yüz güneşten korur diye bir durum da yoktur. Koruyucu da sürseniz mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 45 saat duran kişilerde güneş yanığı mutlaka görülür. Bu kişilerde tansiyon ve ek hastalığı olan varsa hayati tehlike bile oluşturabilir” diye konuştu.



Bu belirtilere dikkat

Deride kırmızılık, yanma, batma, yanık ve ciltte içi su dolu kabarcıklar görülmesi durumunda en kısa zamanda doktora gidilmesi ve tedaviye başlanması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Hüseyin Başar,

Açıklamasını şöyle tamamladı: “Hastanın yanık derecesine göre tedaviler uygulanmaktadır. Birinci derece yanıklarda hastaya rahatlatıcı tedaviler uygulanmaktadır. İkinci derece de su toplanmaları gibi iyileştirici olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Burada rahatlatıcı krem ve ilaçlar kullanılmaktadır. Vücutta iz kalmaması için kişinin tedavi yöntemlerine geç kalmaması önemlidir.”

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