Genç kadın uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde durdurdukları otomobilde bulunan 29 yaşındaki G.N.Y. adlı kadının üzerinde 266 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tütüne sarılı esrar ile araç içinde 1 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan G.N.Y.'nin ikametinde yapılan aramada ise 35 adet ecstasy hap, 56 adet sentetik ecza hap, 0.08 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 28 adet mermi bulundu. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen genç kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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