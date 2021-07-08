Havza’da sıfır atık için mobil atık getirme merkezi oluşturuldu

Samsun’un Havza ilçesinde “Sıfır Atık Projesi” çalışmaları kapsamında iki adet mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

Havza Belediyesi tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan proje kapsamında ilçe merkezinde sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacı ile Kevser Parkı ile Mehmetçik Meydanı’nda iki farklı mobil atık getirme merkezi yerleştirildi.

Yerleştirilen geçici mobil atık getirme merkezlerini inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’tan çalışmalar hakkında bilgiler alarak parkta bulunan çocuklar ile sohbet etti ve çocuklara çevreye duyarlı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Mobil atık getirme merkezlerinde her bir bölmede türlerine göre toplanacak olan atık piller, bitkisel atık yağlar, kâğıt, plastik, metal, cam, elektrikelektronik atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırılacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni destekliyor ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşüm konusunda mobil atık getirme merkezleri oluşturduk. İlk etapta bunları Kevser Parkı ve Mehmetçik Meydanına yerleştirdik. Bunların sayısını daha da arttıracağız inşallah. Yine çalışmalarımızın bir sonraki adımında belirleyeceğimiz pilot bir mahalleye geri dönüşüm konteynerleri yerleştirilerek atıklarını kaynaklarında ayrıştırılması için çalışma başlatacağız. Zaman içerinde bu çalışmalarımızı ilçe geneli yaymayı hedeflemekteyiz” dedi.

Başkan Özdemir “Atılan her bit kağıt, cam, metal ve diğer dönüştürülebilir atığın değerlendirilmesi ve kazanılması hem çevre temizliği hem de ekonomik anlamda önemli” diyerek vatandaşları geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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