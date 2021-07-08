Havza’da sıfır atık için mobil atık getirme merkezi oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da sıfır atık için mobil atık getirme merkezi oluşturuldu

İHA

Havza’da sıfır atık için mobil atık getirme merkezi oluşturuldu

Samsun’un Havza ilçesinde “Sıfır Atık Projesi” çalışmaları kapsamında iki adet mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.
Havza Belediyesi tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan proje kapsamında ilçe merkezinde sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacı ile Kevser Parkı ile Mehmetçik Meydanı’nda iki farklı mobil atık getirme merkezi yerleştirildi.
Yerleştirilen geçici mobil atık getirme merkezlerini inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’tan çalışmalar hakkında bilgiler alarak parkta bulunan çocuklar ile sohbet etti ve çocuklara çevreye duyarlı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Mobil atık getirme merkezlerinde her bir bölmede türlerine göre toplanacak olan atık piller, bitkisel atık yağlar, kâğıt, plastik, metal, cam, elektrikelektronik atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırılacak.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni destekliyor ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşüm konusunda mobil atık getirme merkezleri oluşturduk. İlk etapta bunları Kevser Parkı ve Mehmetçik Meydanına yerleştirdik. Bunların sayısını daha da arttıracağız inşallah. Yine çalışmalarımızın bir sonraki adımında belirleyeceğimiz pilot bir mahalleye geri dönüşüm konteynerleri yerleştirilerek atıklarını kaynaklarında ayrıştırılması için çalışma başlatacağız. Zaman içerinde bu çalışmalarımızı ilçe geneli yaymayı hedeflemekteyiz” dedi.
Başkan Özdemir “Atılan her bit kağıt, cam, metal ve diğer dönüştürülebilir atığın değerlendirilmesi ve kazanılması hem çevre temizliği hem de ekonomik anlamda önemli” diyerek vatandaşları geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç kadın uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Güneş yanığında bu belirtilere dikkat
YEREL HABERLER Güneş yanığında bu belirtilere dikkat
Çarşamba'nın tarihi "Dikey Bahçe"de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Çarşamba'nın tarihi "Dikey Bahçe"de yaşatılıyor
Atakum'dan karantinadaki 15 bin vatandaşa 'aş' desteği
YEREL HABERLER Atakum'dan karantinadaki 15 bin vatandaşa 'aş' ...
Vali Dağlı: “Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz ...
Samsun’a “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti”
YEREL HABERLER Samsun’a “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti”
Çocuk evlerinde kalan öğrencilere 'afet' eğitimi
YEREL HABERLER Çocuk evlerinde kalan öğrencilere 'afet' eğitimi
İlkadım’ın yardım eli yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER İlkadım’ın yardım eli yüzleri güldürüyor
Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi
Lokal yağmurlar Karadeniz’i vuruyor Yağmur kütlesi kamerada
YEREL HABERLER Lokal yağmurlar Karadeniz’i vuruyor Yağmur kütlesi ...
18 yaş üstü aşılamada Samsun ‘turuncu’, çevre iller ‘sarı’
YEREL HABERLER 18 yaş üstü aşılamada Samsun ‘turuncu’, çevre iller ...
Bakan Soylu’dan Samsun paylaşımı Samsun İl Nüfus Müdürlüğü ile birlikte yeni konsept ilçe nüfus müdürlüğü sayısı 11’e çıktı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Samsun paylaşımı Samsun İl Nüfus ...
Yanan evde mahsur kalan çift ile engelli oğullarını mahalleli kurtardı
YEREL HABERLER Yanan evde mahsur kalan çift ile engelli oğullarını ...
Gölgede kalmak güneşten korumuyor
YEREL HABERLER Gölgede kalmak güneşten korumuyor
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu ticaretinden 30'ar yıl hapis
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu ticaretinden 30'ar yıl ...
İlkadım Kick Boks Takımı'ndan 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya
YEREL HABERLER İlkadım Kick Boks Takımı'ndan 3 altın, 2 gümüş ve 1 ...
Başkan Hamit Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye yardımı
YEREL HABERLER Başkan Hamit Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye ...
Samsun'da aranan bin 259 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da aranan bin 259 kişi yakalandı
OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı akredite oldu Aydın: “Karadeniz Bölgesi’nde böyle gelişmiş bir ağrı merkezi olması Türk Ağrı Derneği adına mutluluk verici bir durum”
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı akredite ...
Hayvancılık yatırım desteği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Hayvancılık yatırım desteği başvuruları başladı
6. Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza
YEREL HABERLER 6. Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza
Öğrenciler, okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için sergi açtı
YEREL HABERLER Öğrenciler, okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için ...
Samsun'da çilek rekoltesi artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da çilek rekoltesi artıyor